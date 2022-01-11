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ABN Amro compenseert ook te hoge kredietrente voor 2008 automatisch

Nieuws
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ABN Amro gaat klanten die te veel rente betaalden over leningen in de periode tussen 2001 en 2008 toch proactief compenseren. Eerder moesten consumenten met een krediet met een ingangsdatum van voor 2008 zich zelf melden bij de bank. Op aandringen van de Consumentenbond is dat niet meer nodig.
joyce donat

Joyce Donat   WoordvoerderGepubliceerd op:11 januari 2022

Abn-Amro-nieuws

Op 6 september 2021 werden de Consumentenbond en ABN Amro het eens over een compensatieregeling voor te veel betaalde rente op flexibele kredieten. Klanten die vanaf 2008 te veel hadden betaald werden automatisch gecompenseerd. Voor consumenten met een krediet dat al liep voor 2008, was in een vangnetbepaling afgesproken dat zij zich bij de bank konden melden, waarna alsnog eventuele compensatie kon worden berekend.

Compensatie vanaf 2001

Op aandringen van de Consumentenbond heeft ABN Amro nu besloten om, wanneer de informatie voor handen is, klanten toch proactief een compensatie aan te bieden die teruggaat tot 2001. Zij hoeven zich dus niet meer te melden bij de bank. Mocht de bank over te weinig gegevens beschikken, dan kan extra informatie gevraagd worden aan de klant.

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