Bondsraad ontslaat 4 bondsraadsleden

Het besluit van de bondsraad volgt op het lekken van interne documenten naar externe partijen. Onbekende leden deelden deze onder meer met de curator van de failliete energieleverancier EnergieFlex. Naar het oordeel van de bondsraad beschadigden de leden hiermee de reputatie van de Consumentenbond, met mogelijke juridische en financiële consequenties tot gevolg.

Weigeren

Ondanks meerdere gesprekken weigerden de verantwoordelijke bondsraadsleden zich bekend te maken. Ook een door de bondsraad ingesteld onderzoek door een extern bureau leverde niets op.

In een poging de zaak op te lossen, vroeg de bondsraad de leden daarom een verklaring te ondertekenen met daarin de belofte zich te conformeren aan de statutaire en wettelijke bevoegdheden van de bondsraad en zijn leden. Een aantal leden weigerde dat.

Volgens de meerderheid van de bondsraad stonden de weigerende leden een goed functioneren van de raad in de weg. Daarom zag de raad geen andere uitweg dan deze leden te ontslaan.

De bondsraad

De bondsraad is een belangrijk bestuursorgaan van de Consumentenbond. De raad stelt onder andere het strategische en financiële beleid vast en controleert het jaarverslag en de jaarrekening. Daarnaast benoemt de bondsraad de leden van de raad van toezicht en de directeur van de Consumentenbond.

De bondsraad bestaat uit maximaal 75 leden die worden gekozen door de leden van de Consumentenbond voor een periode van 4 jaar. Iedere 2 jaar treedt ongeveer de helft af en zijn er verkiezingen.