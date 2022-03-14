Consumentenbond helpt bij verduurzamen woning

De Huisscan is een online tool die de slimste oplossingen voor verduurzamen berekent voor een woning. Dat wordt gedaan op basis van openbare data. Inclusief prijzen, besparingen en subsidies.

De Consumentenbond werkt hiervoor samen met het bedrijf homeQgo. HomeQgo beschikt over een team van experts op het gebied van bouwkunde, technologie en duurzaamheid. En werkt samen met gecertificeerde installateurs.

Eén loket

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zien dat consumenten wel graag willen verduurzamen, maar vaak niet weten waar te beginnen. Ook is het soms lastig om te bepalen of een partij betrouwbaar is. Wij vinden verduurzamen een belangrijk onderwerp. En willen dat consumenten goed worden geholpen bij deze moeilijke keuzes. Voor consumenten is het ook fijn dat 1 partij het hele traject met ze doorloopt. Van advies tot en met uitvoering.'

Op dit moment bevat de Huisscan adviezen voor spouwmuur-, vloer-, dak- en glasisolatie en zonnepanelen. In de toekomst wil de Consumentenbond het aanbod uitbreiden met zonneboilers, vloerverwarming en hybride warmtepompen.

Zowel leden als niet-leden kunnen gebruik maken van de Huisscan.

Isolatiecollectief

Consumenten die alleen een voordelig aanbod willen voor vloer- en spouwmuurisolatie, kunnen zich aanmelden bij het Isolatiecollectief. Op basis van het aantal inschrijvers zet homeQgo zich in om een zo goed mogelijk aanbod te krijgen bij installateurs.

Geïnteresseerden hoeven geen lid te zijn van de Consumentenbond om zich in te schrijven voor het collectief. Maar wel als zij uiteindelijk gebruik willen maken van het aanbod.

Als er een akkoord is gegeven op de offerte wordt de isolatie uitgevoerd vóór de komende winter. Zo kunnen consumenten voordat het koud wordt voordeel hebben van een comfortabel huis en lagere energiekosten.