Volgens het Kifid hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. Van het Kifid moeten de banken die rente op rente verrekenen in de compensatie.

Goed nieuws

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is goed nieuws voor gedupeerde consumenten en voor ons aanleiding om met de banken in gesprek te gaan over de concrete gevolgen hiervan voor de bestaande compensatieregelingen.’

Woekerrentes

In december 2020 startte de Consumentenbond een onderzoek naar woekerrentes. Eerder dat jaar oordeelde het Kifid dat ABN AMRO, Santander en Vesting Finance te veel rente in rekening brachten bij hun klanten. Met de ABN kwam de Consumentenbond een compensatieregeling overeen voor honderdduizenden gedupeerden. Later kwamen ook de ING, Rabobank en de Volksbank, in samenspraak met de Consumentenbond, met een regeling om de te veel betaalde rente terug te geven aan hun klanten.

Opnieuw in gesprek

Molenaar: ‘Het was lang onduidelijk of de banken verplicht waren ook rente op rente te vergoeden. In een eerdere uitspraak oordeelde het Kifid nog van niet. Alleen de Rabobank nam dit rente-effect toch mee in zijn compensatieregeling. Met de andere banken lukte het niet om een dergelijke afspraak te maken. Maar nu deze nieuwe uitspraak er ligt, ligt de weg wat ons betreft open om opnieuw met de banken in gesprek te gaan.’