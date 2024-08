Koffieprijzen lopen sterk uiteen

De Consumentenbond vergeleek de prijzen van gemalen koffie, koffiebonen, koffiepads en koffiecups. Een kopje bonenkoffie is met €0,07 het goedkoopst. Een kopje filterkoffie kost €0,08. Voor koffie uit een koffiepad betalen consumenten €0,10. Koffie gezet met een cupmachine (Nespresso of Dolce Gusto) is het duurst, dit komt op €0,25. Deze prijzen zijn gemiddelden van A-merken en huismerken door elkaar. Exclusief aanschaf en water- en energieverbruik van de machines. Aanbiedingen zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Goedkope winkels

De Consumentenbond onderzocht de prijzen van A-merken bij 9 supermarkten, 2 webwinkels en een online koffiespeciaalzaak. Bij Dirk en Vomar zijn consumenten het goedkoopst uit voor A-merkkoffie: 4% goedkoper dan gemiddeld. Spar is het duurst. Daar is A-merkkoffie 9% duurder dan gemiddeld. Afhankelijk van het koffiesysteem zijn huismerken 30 tot circa 50% goedkoper dan A-merken. De grootste verschillen zijn te zien bij koffiecups. Een huismerkcupje is gemiddeld 53% goedkoper dan een cup van een A-merk.

Gestegen prijzen

De afgelopen jaren stegen de koffieprijzen harder dan de prijzen van veel andere supermarktproducten. Ten opzichte van 3 jaar geleden werd filterkoffie 39% duurder. Koffiebonen stegen 32% in prijs, koffiepads 30% en koffiecupjes zelfs 47%. Uit het onderzoek blijkt ten slotte dat koffie met een keurmerk niet per se duurder is dan koffie zonder keurmerk. Keurmerken zoals Rainforest Alliance en Fairtrade garanderen een minimumprijs voor de boeren.