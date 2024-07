Tussenpersonen verdienen aan schadeverzekeringen via provisie die zij ontvangen van de verzekeraar. Die kosten verrekent de verzekeraar weer in de premie die consumenten betalen. Met de nieuwe wet moet voortaan in elke premieberekening of offerte voor een nieuwe schadeverzekering precies staan hoeveel provisie de klant betaalt. Dit moet worden aangegeven in euro’s. Een percentage noemen mag niet.

Verzekeringsadviseurs moeten consumenten nu al informeren over de provisie die zij ontvangen. Maar dat is alleen als consumenten daar zelf om vragen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel consumenten niet weten dat ze dat recht hebben en er dus niet naar vragen.

Dienstverlening beoordelen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is belangrijk om te weten wat een adviseur precies krijgt. Zo kunnen consumenten immers beoordelen of hetgeen ze er aan dienstverlening voor terugkrijgen de moeite waard is. Zoals nazorg, het bieden van hulp bij schadeclaims en informeren over belangrijke wetswijzigingen of veranderingen in de verzekeringen. En ze kunnen het bedrag vergelijken met de provisie bij andere verzekeringen.’

Verzekeringen via de Consumentenbond

Consumenten kunnen via de Consumentenbond ook verzekeringen afsluiten. Dat zijn: auto-, woonhuis-, zorg- en reisverzekeringen. Op de pagina 'Provisietransparantie' kunnen consumenten lezen wat de Consumentenbond eraan verdient. En wat ze daarvoor van de Consumentenbond kunnen verwachten.