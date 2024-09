Dit moet je weten over provisietransparantie

Exacte provisie vooraf bekend

In de premieberekening of op een offerte voor een nieuwe schadeverzekering zie je hoeveel provisie je betaalt. Zo weet je waar je aan toe bent. De actieve provisietransparantie geldt voor alle particuliere schadeverzekeringen die ingaan op of na 1 juli 2024. Voor lopende verzekeringen geldt passieve transparantie. Alleen op verzoek moet de bemiddelaar of adviseur melden wat je aan provisie betaalt.

Tip: wil je meer weten over actieve provisietransparantie? Op de website van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) vind je meer informatie.

Verzekeringen via de Consumentenbond

Sluit je een verzekering af via de Consumentenbond? Dan kun je op onze pagina over onze inkomsten zien wat wij hieraan verdienen. En wat je daarvoor kunt verwachten.

Via ons kun je de volgende verzekeringen afsluiten:

Autoverzekering

Woonhuisverzekering (inclusief inboedel en particuliere aansprakelijkheid)

Reisverzekering

Zorgverzekering

Wij krijgen hiervoor een eenmalige vergoeding. Het verschilt per verzekeringsproduct hoe hoog dit bedrag is. Kijk daarvoor in onze vergelijkers.

Overzicht met passende verzekeringen

Als je een van onze vergelijkers gebruikt krijg je een overzicht met verzekeringen die voor jou passend zijn. Wanneer je klikt op ‘Meer informatie’, zie je het exacte bedrag staan dat wij krijgen als vergoeding. Dit bedrag (op jaarbasis) is verwerkt in de maandelijkse premie en betaal je dus niet apart aan ons.

Wat doen wij hiervoor?

Via onze vergelijkers helpen we je om zelf een verzekering bij ons af te sluiten. Wij zorgen ervoor dat je een groot aantal verzekeraars met elkaar kunt vergelijken. Niet alleen de premies, maar ook de voorwaarden. Wij doen 2 keer per jaar uitgebreid onderzoek om vast te stellen welke verzekeraars de beste producten aanbieden. Zo kun je zien of de verzekeraar die je kiest, een goede dekking biedt.

Consumentenbond soms adviseur

Voor een deel van de verzekeringen die je via ons afsluit, zijn wij tussenpersoon. Dat betekent dat je bij ons terechtkunt voor een schademelding of wanneer je vragen hebt over je verzekering. Ook mag je van ons verwachten dat we je informeren over belangrijke wijzigingen. Dit kunnen poliswijzigingen zijn of relevante wijzigingen in de wetgeving. Het gaat hierbij om de volgende verzekeraars:

Autoverzekeringen

ASR

Avéro Achmea

Nationale-Nederlanden

Neerlandse

Rhion

Woonverzekeringen

ASR

Avéro Achmea

Nationale-Nederlanden

Rhion

Unigarant

Reisverzekeringen

Allianz Global Assistance

Anker

ASR

Avéro Achmea

Nationale-Nederlanden

Unigarant

Als wij geen tussenpersoon zijn, dan heeft de verzekeraar zorgplicht. Dit betekent dat die jou moet informeren over wijzigingen in de polis. Of in de wet die voor jou belangrijk kunnen zijn.