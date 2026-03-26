Consumenten die online zochten naar het opzeggen van een abonnement kwamen vaak ongemerkt via advertenties terecht op de site van TerminationExperts. Daar vulden zij een formulier in en verstuurden een opzegbrief. Dat dit €32 kostte, werd niet direct duidelijk. Veel consumenten dachten dat zij via het formulier bij de dienstverlener zelf opzegden. Dat kwam onder meer door de indeling van de site van TerminationExperts en het verstoppen van belangrijke informatie in de kleine lettertjes.

Opnieuw in de fout

TerminationExperts betaalde in november 2025 ook al gedupeerden terug. Maar de bemiddelingssite stopte niet met zijn praktijken en de klachten bleven binnenkomen bij de Consumentenbond. Daarom stuurde de Consumentenbond namens de gedupeerden een sommatie en liet weten een rechtszaak te starten als het bedrijf niet zou terugbetalen. TerminationExperts besloot uiteindelijk om de gedupeerden die zich bij de Consumentenvond hadden gemeld, te compenseren.

Site offline

De Consumentenbond raadde TerminationExperts sterk aan om de website offline te halen. Er staat nu een mededeling op de site dat het bedrijf geen nieuwe klanten meer aanneemt. Ook de activiteiten van incassobureau Gerechtsbode zijn gestaakt. Gedupeerden kregen met dit incassobureau te maken en het was van dezelfde eigenaren als TerminationExperts.

Onderzoek

De Consumentenbond heeft de zaak gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze gaf aan het probleem te herkennen en doet daarom onderzoek naar bemiddelingsdiensten. De Consumentenbond blijft bemiddelingsdiensten ook in de gaten houden. Gedupeerden kunnen zich melden bij Meldpunt Eerlijk.