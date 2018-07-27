Kirsten van Loon Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:27 juli 2018
AanbiederPakkie in samenwerking met DHL, PostNL en Pay.nl
KostenVerzendkosten afhankelijk welk formaat Pakkie je kiest
SoortBetaalverzoek- en bezorgdienst
Websitehttps://pakkie.nu/
Pakkie is een eenvoudige app die kan helpen bij het afhandelen van de verkoop van tweedehands spullen. Pakkie is te gebruiken voor alle marktplaatsen, rekent geen servicekosten en de uitbetaling vindt pas plaats als de bezorgdienst de ontvangst heeft bevestigd. Als de koper de aankoop ophaalt en/of met contant geld betaalt, dan is de service geen optie.
Je kunt met de app een betaalverzoek sturen naar de koper waarna je direct een track & trace verzendlabel ontvangt om het pakket te versturen. Je ontvangt het verkoopbedrag als de bezorging heeft plaatsgevonden.
Nieuw sinds kort is de mogelijkheid om te verzenden via DHL zonder dat je een verzendlabel hoeft uit te printen. Je kunt dan met je smartphone naar het afleverpunt gaan en je pakket versturen.
Als de koper iets anders heeft ontvangen dan wat er afgesproken is, kan de koper dit direct aangeven op de website van Pakkie. De uitbetaling wordt dan gepauzeerd.
Pakkie ontvangt een kleine provisie per pakket vanuit de postvervoerders. Deze provisie groeit naarmate Pakkie meer wordt gebruikt. Daarnaast werkt Pakkie samen met Pay.nl, die verzorgen de iDeal betalingen. Pakkie is samen met Pay.nl gecertificeerd voor consument-naar-consument betalingen bij Currence, de partij achter iDeal.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.