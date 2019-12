Eerste indruk|Heb je iets tweedehands verkocht bijvoorbeeld via eBay, Facebook Marketplace, Instagram of Marktplaats? Dan kun je sinds begin van het jaar de app Pakkie gebruiken om de betaling en verzending te koppelen aan elkaar. Hoe werkt de app? Wij probeerden het voor je uit.

Aanbieder Pakkie in samenwerking met DHL, PostNL en Pay.nl

Conclusie: eenvoudig hulpmiddel

Pakkie is een eenvoudige app die kan helpen bij het afhandelen van de verkoop van tweedehands spullen. Vergeleken met Marktplaats Gelijk Oversteken Service is Pakkie te gebruiken voor alle marktplaatsen, rekent geen servicekosten en de uitbetaling vindt pas plaats als de bezorgdienst de ontvangst heeft bevestigd. Als de koper de aankoop ophaalt en/of met contant geld betaalt, dan is de service geen optie.

Wat is Pakkie?

Je kunt met de app een betaalverzoek sturen naar de koper waarna je direct een track & trace verzendlabel ontvangt om het pakket te versturen. Je ontvangt het verkoopbedrag als de bezorging heeft plaatsgevonden.

Nieuw sinds kort is de mogelijkheid om te verzenden via DHL zonder dat je een verzendlabel hoeft uit te printen. Je kunt dan met je smartphone naar het afleverpunt gaan en je pakket versturen.

Hoe werkt het?

Na het downloaden van de app (vanuit de App Store of Google Play) kun je inloggen via e-mail, Facebook of Google. Bij het uitproberen logden wij in via e-mail. Je vult dan je naam, e-mailadres en wachtwoord in. Vervolgens kies je of je wel of geen pushberichten wil ontvangen. Je kunt ervoor kiezen dat je liever e-mails ontvangt. Je typt in het open veld wat je wil versturen, bijvoorbeeld ‘boek’. Daarna vul je in voor welke verkoopprijs het product is verkocht. Dan kies je het soort pakket: Brievenbus Pakkie €4,25 max. 2 kg. 38 x 26 x 3 cm

Normaal Pakkie €5,75 max. 20 kg. 80 x 50 x 35 cm

XXL Pakkie (aangetekend) €11,95 max. 30 kg. 176 x 78 x 58 cm. De app geneert nu een betaallink. Je deelt deze betaallink met de koper via WhatsApp, Facebook Messenger, Marktplaats of 'anders delen' (dan kopieert de link naar een andere app bijvoorbeeld e-mail). De koper kan dan via iDeal de betaling voldoen. Hierbij vult de koper het gewenste afleveradres in. Na het doen van de betaling, vraagt Pakkie of je als koper op de hoogte wil blijven van het verzendproces, dan kun je je hiervoor aanmelden via Facebook, Google of e-mail. Je ontvangt per e-mail een verzendlabel van DHL of PostNL, die je kunt printen of laten opsturen per post naar je adres. Het pakketje met het label erop kun je versturen via het door jouw gekozen afleverpunt. Bij het afleverpunt ontvang je een track & trace code zodat je het pakket kunt volgen. Om het bedrag op je rekening te ontvangen, moet je ter identificatie €0,01 overmaken aan Pakkie met iDeal via internetbankieren of mobiel bankieren. Als het pakket is bezorgd, dan krijg je daarvan bericht van Pakkie en wordt het verkoopbedrag (dus exclusief verzendkosten) naar je overgemaakt binnen 2 dagen.

Als de koper iets anders heeft ontvangen dan wat er afgesproken is, kan de koper dit direct aangeven op de website van Pakkie. De uitbetaling wordt dan gepauzeerd.

Pluspunten

De app is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

Je kunt ook de websiteversie gebruiken zonder app te downloaden.

Je betaalt evenveel als een pakket versturen vanuit een winkel.

Als de bezorging is bevestigd aan Pakkie, dan volgt de uitbetaling na 2 dagen. Bij Markplaats Gelijk Oversteken Service volgt de betaling na 7 dagen ongeacht de verzending.

Je persoonsgegevens worden volgens de privacyverklaring op de website van Pakkie niet gebruikt voor commerciële doeleinden of verstrekt aan derden.

Minpunten

Je moet zelf zorgen voor een verpakking, bijvoorbeeld een doos of envelop.

Als je kiest voor het laten printen van het verzendlabel, dan duurt het een dag langer.

Je kunt producten die meer dan €500 waard zijn (nog) niet verzenden, omdat de verzekering van de bezorgdienst dan geen dekking biedt voor eventuele transportschade.

Wat is het verdienmodel voor Pakkie?

Pakkie ontvangt een kleine provisie per pakket vanuit de postvervoerders. Deze provisie groeit naarmate Pakkie meer wordt gebruikt. Daarnaast werkt Pakkie samen met Pay.nl, die verzorgen de iDeal betalingen. Pakkie is samen met Pay.nl gecertificeerd voor consument-naar-consument betalingen bij Currence, de partij achter iDeal.

Lees ook: