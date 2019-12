Mes in vergoeding asbestschades

Update juni 2019: verbod op lange baan

Het verbod op asbestdaken is opnieuw uitgesteld. Na aanvankelijk al te zijn opgeschoven van 1 januari 2024 naar 2025, staat het verbod nu pas gepland voor 2028. In sommige gevallen mogen gemeenten zelfs tot 2030 uitstel verlenen.

Scherpe afschrijving

Met het oog op het voorgenomen verbod, passen Centraal Beheer, FBTO en Interpolis per 1 juli 2018 hun afschrijvingspercentages aan voor asbestdaken. Vindt een (gedekte) schade plaats in 2018, dan stellen deze verzekeraars de waarde vast op 25% van nieuwe dakbedekking of gevelbekleding van dezelfde soort. Daarna neemt dat verder af tot 20% (2019), 15% (2020), 10% (2021) en ten slotte 5% (2022 of later). Univé heeft sinds 1 januari 2018 een vergelijkbare regeling, maar die geldt uitsluitend voor zakelijke klanten.

Wet- en regelgeving

Reaal en nowGo hanteren bij het vaststellen van de vergoeding bij schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding een aftrek vanwege waardevermindering of veroudering door slijtage. Daarbij houden zij onder meer rekening met de leeftijd van de dakplaat, de conditie van het oppervlak door verwering én de wet- en regelgeving rondom asbesthoudende daken en gevelbekleding.

Asbestschade uitgesloten

Klaverblad pakt het anders aan. Deze verzekeraar sluit asbest ‘in specifieke gevallen’ via een clausule uit. Een huiseigenaar die weet dat zijn woning asbest bevat, kan nog wel een opstalverzekering bij Klaverblad afsluiten. Maar afhankelijk van de situatie/hoeveelheid wordt dan het volgende uitgesloten:

Schade aan asbesthoudende dakbedekking en gevelbekleding.

Kosten voor het opruimen en/of saneren van asbest en asbesthoudende zaken (deze uitsluiting geldt niet na een brand of ontploffing).

De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door asbest of asbesthoudende zaken.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Klaverblad is normaal gesproken een van de weinige verzekeraars waar asbestschade nog wél gedekt is op de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt verder voor ABN Amro, ANWB, ASR, Ditzo, ING, Nationale-Nederlanden, Ohra, Unigarant en ZLM.

