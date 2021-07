Overstroming door steeds meer woonverzekeraars gedekt

ASR en Ditzo

Consumenten met een woonverzekering van ASR of Ditzo zijn al sinds 1 januari 2020 verzekerd voor schade door het falen van niet-primaire waterkeringen, zoals keringen langs regionale rivieren of kanalen. 'Alle waterkeringen in Limburg zijn niet-primair, met uitzondering van de Maas. De overstromingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden, vallen dan ook onder onze overstromingsdekking', zo laat Rosanne de Boer van ASR weten.

Centraal Beheer, FBTO en Interpolis

Bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis is schade door het overstromen van niet-primaire waterkeringen sinds juni 2021 gedekt. De Achmea-dochters hebben de dekking van de particuliere opstal- en inboedelverzekeringen toen uitgebreid, 'omdat we in Nederland steeds vaker worden getroffen door extreem weer met alle gevolgen van dien voor onze klanten', aldus woordvoerder Jennifer ten Have.

Ook primaire waterkeringen

Slechts 2 verzekeringen bieden ook dekking voor tegen schade als gevolg van het overlopen, bezwijken of falen van prímaire waterkeringen, zoals die bij de Noordzee, het IJsselmeer en de grote rivieren. Dat zijn de Premium Woningverzekering en Inboedelverzekering van Turien & Co en de los af te sluiten Overstromingsrisicoverzekering van de Neerlandse.

Watersnoodramp van 1953

Deze tendens is opvallend. Sinds de Watersnoodramp van 1953 was waterschade door een dijkdoorbraak decennialang bij geen enkele standaard woonverzekeraar gedekt. Bij de meeste woonverzekeraars is dit overigens nog steeds het geval.

Overlast houdt nog aan

Turien & Co laat weten 'in deze postcodegebieden een paar duizend woningen verzekerd' te hebben. 'We hebben een aantal schademeldingen ontvangen, voor zowel woningen als auto’s. We richten ons als eerste op de hulpverlening en mogelijk vervangende woonruimte', aldus Jan Hamburger van Turien.

Volgens Ten Have (Centraal Beheer) is het nog te vroeg om iets te zeggen over het totaal aantal claims in de getroffen gebieden: ‘De meldingen komen nog volop binnen en de overlast houdt nog aan. We richten ons nu op de eerste opvang en ondersteuning.’

Wat moeten slachtoffers doen?

Voor benadeelden is het voornaamste om zichzelf en hun naasten in veiligheid te brengen’, aldus directeur Kosta Keramopoulos van de Neerlandse. ‘En waar mogelijk de schadelast te beperken. Vervolgens is het belangrijk de schade snel te melden, zodat je verzekeraar zo snel mogelijk hulp kan bieden.’

De verzekeraars adviseren verder:

Sluit elektra af daar waar contact is met water.

Plaats meubels op blokjes hout. Omwikkel die blokjes met huishoudfolie om te voorkomen dat het vocht alsnog in de meubels trekt.

Verwijder vloeren die nat en verloren zijn gegaan.

Maak foto’s van de schade en meldt de schade zo snel mogelijk bij je adviseur of verzekeraar.

Tijdelijke huisvesting

Volgens brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars dekken veel verzekeraars de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. De dekking van schade door overstromende lokale rivieren verschilt echter per verzekeraar. Consumenten moeten hier dus goed naar kijken', aldus het Verbond.

