Veel klachten over premieverhoging Centraal Beheer

De Consumentenbond krijgt de laatste tijd veel klachten over forse premieverhogingen van de woonverzekeringen van Centraal Beheer. Met name bij de opstalverzekeringen gaat het om stijgingen van 75% en meer.

Stijging van ruim 83%

De heer Van der Horst is ruim 45 jaar verzekerd bij Centraal Beheer en ontving laatst bericht dat zijn woonverzekering afloopt. Hij kon de verzekering verlengen door €795,93 over te maken. Dat leek hem nogal veel, want het jaar ervoor was de premie nog €434,12. Na een telefoontje met Centraal Beheer bleek het geen vergissing te zijn. De woonverzekering was na 40 jaar ‘vernieuwd’, vandaar een premiestijging van ruim 83%.

'Prachtig verwoord'

Van der Horst staat bepaald niet alleen met zijn klacht. Zo meldde Freerk Visser zich begin deze maand in onze Community met een vergelijkbare ervaring. ‘Wij kregen van Centraal Beheer de jaarpremie door voor de opstalverzekering van onze recreatiewoning. Vorig jaar was dat €158,46, nu wordt dit €277,76, een verhoging van 75%. Dat wordt dan per mail een verlenging genoemd, van een geheel vernieuwde verzekering. Prachtig verwoord met: wij maken prettig wonen steeds gemakkelijker’.

Take it or leave it

Vrijwel meteen stuurde het webcare-team van Centraal Beheer een sussende reactie. Zij vroegen Visser een mail te sturen met wat persoonlijke gegevens. Dat deed hij, met weinig succes. 'Via webcare proberen ze de angel uit de discussie te halen. Geen enkele inhoudelijke reactie op de klacht. Take it or leave it, dat was letterlijk hoe hij het verwoordde. Het komt erop neer dat Centraal Beheer blijkbaar van ons af wil als klant. Nou, dat is ze dan gelukt', aldus Visser.

Zo zijn er nog talrijke meldingen over premiestijgingen die uiteenlopen van 50% tot wel 100%. Met soms al even uiteenlopende verklaringen van de verzekeraar.

Invoering nieuwe woonverzekeringen

Tegenover de Consumentenbond liet Centraal Beheer eerder al weten de genoemde percentages ‘niet te herkennen’. Wel wijst de Achmea-dochter op de invoering van nieuwe woonverzekeringen in oktober 2017. Daarbij is de premiestelling ‘meer gedifferentieerd op basis van risicoanalyses’ en zijn de dekkingen uitgebreider. 'Zo is de inboedelverzekering nu inclusief tuinverzekering (bijvoorbeeld planten) en de opstalverzekering inclusief glas- en tuinverzekering (bijvoorbeeld schutting)’.

Dekking tuin geen keuze meer

Eerder onderscheidde Centraal Beheer zich juist positief door deze extra dekkingen optioneel aan te bieden. Nu betaal je daar als klant sowieso voor, ook als je helemaal geen tuin hébt. Dat verklaart in elk geval een deel van de soms extreme premieverhogingen.

Stijging mag, maar overstappen ook

'Mag een verzekeraar dit zomaar doen?', willen sommige klagers weten. Het antwoord luidt: ja, dat mag. Zoals het verzekerden daarna vrij staat over te stappen naar een voordeligere maatschappij.

In onze vergelijker zie je snel welke inboedel- en/of opstalverzekering de beste voorwaarden én premie voor je heeft.

