Dit ga je doen

Als IT-Architect neem je een centrale rol in de vertaling van de strategie en business wensen naar toekomst gerichte IT-oplossingen en ben je in staat om deze oplossingen samen met de technische teams uit te werken. Je hebt een visie op hoe moderne IT-architectuur er voor een organisatie als de Consumentenbond uit moet zien en onderbouwt die met relevante kennis en ervaring op gebied van architectuur.

Je bent sparringpartner voor de business bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. In samenwerking met de Business Analist werk je aan het achterhalen van de juiste informatie en het scherp krijgen van de organisatorische behoeften. Je bent in staat om als adviseur input te geven over de technische haalbaarheid van initiatieven, om de business van verschillende technische scenario’s te voorzien en je levert input voor de business case.

Dit ben jij

Een zelfstarter. Je neemt initiatief om verbeteringen te introduceren. Je bent sterk analytisch en hebt adviserend vermogen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en zorgt ervoor dat alle stakeholders in de organisatie goed geïnformeerd zijn.

Verder ben je sterk in vastlegging van architectuur oplossingen, van architectuur besluiten en het bijhouden van de architectuur wiki. En je bent sterk in het prioriteren en samen met je stakeholders bepalen waar de meeste waarde te behalen valt.

Verder breng je mee:

Aantoonbare kennis van IT frameworks als ITIL, Agile/SCRUM/Kanban.

Kennis van IT frameworks als COBIT, PMBOK en Prince2 is een pre.

Kennis van security, zowel technisch als beleidsmatig.

Kennis van softwareontwikkeling (DevOps, CI/CD en Gitflow).

Kennis van applicatie integratie (ESB, SOA, API gateways).

Kennis van hyperscalers (AWS, Azure) is een pre.

Kennis van informatiebeveiliging en AVG compliance is een pre.

Ervaring met software selectietrajecten (RFI, RFP, etc.).

Ervaring met opstellen business cases is een pre.

Met wie ga je samenwerken?

Je werkt vanuit het gilde Technologie en Ontwikkeling. Dit team is een dynamische en veelzijdige groep mensen. Ons doel is de producten en diensten van de Consumentenbond iedere dag een beetje beter te maken. Als IT-Architect werk je samen met business vertegenwoordigers, de business analist, de informatie analist, product managers, product owners, scrumteams, integratielaag team, DevOps team, applicatiebeheerders en andere architecten.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris dat ligt tussen de €5019 en €8365 per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Contactpersoon en sollicitatieprocedure

De werving & selectie wordt uitgevoerd door Astorium. Neem contact op met Florianne Neerings van Astorium (06 11 90 45 73) of ga de website van Astorium om te solliciteren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.