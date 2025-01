Dit ga je doen

Als Organisatieadviseur bij de Consumentenbond ben je medeverantwoordelijk voor de strategische en integrale organisatieontwikkeling. Hierbij houd je overzicht, zorg je voor onderlinge samenhang en geef je richting aan. Je helpt bij het ontwikkelen van een heldere en inspirerende visie en zorgt ervoor dat anderen hiernaar handelen en de visie uitdragen.

Je organiseert contactmomenten met diverse belanghebbenden om de strategische koers te bespreken en af te stemmen. Je zorgt voor actieve betrokkenheid van collega’s om zo draagvlak te creeëren en iedereen in beweging te krijgen. Je bouwt bruggen tussen afdelingen en stimuleert samenwerking.

Verder onderzoek je verschillende perspectieven en verenig je de diverse belangen om zo goede oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Je werkt nauw samen met de HR Directeur om strategisch HR-beleid te vertalen naar praktische oplossingen en de veranderbereidheid binnen de organisatie te vergroten. Kortom, je bent de motor achter organisatieontwikkeling en zorgt voor samenhang, structuur en vooruitgang.

Dit ben jij

Je bent een creatieve denker met een scherp oog voor wat er speelt in de organisatie én bij de mensen die er werken. Je combineert organisatiesensitiviteit met een natuurlijke nieuwsgierigheid, waardoor je snel de kern van complexe vraagstukken doorziet. Je bent vooruitstrevend en komt met creatieve oplossingen.

Je bent een echte verbinder: je brengt mensen, belangen en ideeën bij elkaar en weet samenwerking op een natuurlijke manier te stimuleren. Je straalt vertrouwen uit en bent in staat anderen mee te nemen in verandering. Dankzij je communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht creëer je draagvlak en zorg je ervoor dat verschillende ideeën en plannen écht tot leven komen in de organisatie.

Je houdt overzicht, bewaakt de samenhang en zorgt ervoor dat processen helder en uitvoerbaar zijn. Je bent besluitvaardig, pragmatisch en resultaatgericht, zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen.

Verder breng je mee

Academisch werk- en denkniveau.

Ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en verandermanagement op strategisch en conceptueel niveau, bij voorkeur in een complexe organisatie.

Ervaring met het begeleiden en aansturen van organisatiebrede verandertrajecten waarbij je zowel oog hebt voor inhoud en resultaat als voor de collega’s en de onderlinge dynamiek.

Een creatieve en innovatieve mindset, waarmee je nieuwe perspectieven biedt en met oplossingen komt die passen bij de toekomst van de organisatie.

Het vermogen om de kern van complexe vraagstukken te begrijpen en te vertalen naar concrete, haalbare oplossingen.

Sterke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement, waarbij je effectief schakelt tussen directie, medewerkers en andere betrokkenen.

Dit is de Consumentenbond

De Consumentenbond is er voor iedereen. Wij beschermen consumenten tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Zo maken we de wereld een beetje eerlijker. Wij maken geen winst, al onze inkomsten zetten we in voor ons werk voor consumenten. Zodat zij de beste keuze kunnen maken en krijgen waar ze recht op hebben.

Zo werken wij

De Consumentenbond heeft een platte organisatiestructuur. We werken sinds een paar jaar zelforganiserend, op basis van holacratische principes. Dit betekent dat we geen functieprofielen hebben, maar flexibele rollen. Daardoor is onze organisatie wendbaar en actiegericht. Elke rol heeft een eigen doel en eigen verantwoordelijkheden. Je kunt meerdere rollen tegelijk op je nemen en meerdere collega’s kunnen dezelfde rol vervullen.

Dit bieden wij

Een rol binnen een organisatie die écht impact maakt en de consument altijd op één zet.

De kans je vakmanschap in te zetten en hiermee honderdduizenden consumenten te helpen.

Een frisse, open werkomgeving met flexplekken, op 5 minuten lopen van station Den Haag HS.

Veel ruimte voor ondernemerschap binnen de zelforganiserende teams.

Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder 35 verlofdagen en een eindejaarsuitkering.

Een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast contract.

De mogelijkheid om hybride te werken. Voor de dagen waarop je thuis werkt, krijg je een thuiswerkvergoeding.

Een salaris van tussen de €5.019 en €8.365 per maand bij een fulltime dienstverband. Inschaling is mede afhankelijk van je werkervaring.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Henk de Torbal, telefoonnummer 06-24095574 mailadres HdeTorbal@consumentenbond.nl. Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mens & Werk, telefoonnummer 06-50094844/4864.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op onze site staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Een drijfverenmeting kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

Wij volgen de sollicitatiecode van de NVP (Netwerk voor HR-professionals). We vinden het belangrijk dat iedereen die solliciteert bericht krijgt. Heb je 4 weken na je sollicitatie nog niets gehoord, neem dan contact met ons op.

SOLLICITEER

