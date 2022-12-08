HP-printers niet veilig: check voor updates

Karen Reijneveld Expert ElektronicaBijgewerkt op:9 december 2022
Printers staan hoog in het lijstje van producten die door criminelen regelmatig gescand worden. Zij zijn dan op zoek naar kwetsbare ‘smart’ apparaten. Om botnets sterker te maken, maar bijvoorbeeld ook voor het installeren van ransomware of datadiefstal.
In februari 2022 schreven we in al dat printerfabrikanten de veiligheid niet op orde hebben (Printers niet veilig genoeg (2022). Ze schuiven de beveiliging af op de gebruiker: die moet maar zorgen voor een veilige router. Gelukkig heeft HP nu een stap gezet om de printers extra te beveiligen.
Grote kans van wel. De lijst met printers die volgens HP geupdated moeten worden is lang. Van de 248 verschillende HP netwerkprinters (vanaf 2013) in onze productvergelijker, staan er minstens 154 in die lijst. Controleer zo of je printer kwetsbaar is:
Als je printer niet in de lijst staat, is deze kwetsbaarheid op dit moment niet vastgesteld bij jouw printer.
Het kan zijn dat je printer automatisch wordt bijgewerkt. Bij veel printers - zeker wat oudere - is dat niet het geval. Als jouw printer in de lijst met kwetsbare modellen voorkomt, check dan welke firmwareversie nu is geïnstalleerd:
Helaas is het niet bij alle printers op dezelfde plek te vinden. Het kan ook in de HP Smart app staan.
Is het nummer (datum) van de firmware-update lager dan het nummer in de laatste kolom van de 'Affected Products'-tabel? Installeer dan de beschikbare update.
Dat staat best aardig uitgelegd op de website van HP: De firmware bijwerken op een HP printer. Daarop staan 4 opties. Wij probeerden de eerste 3 uit voor een HP Laserjet Pro M277dw.
Je kunt de checks en stap 1 en 2 overslaan en meteen de meest recente firmware installeren via stap 3 of 4.
Er wordt weleens geadviseerd om printers niet te updaten, met name omdat je dan het risico loopt dat je geen goedkopere inktcartridges van een ander merk meer kunt gebruiken. Dat risico is er, zeker bij HP printers met 'Dynamic security'. Bij de printer die wij probeerden, was dit geen probleem.