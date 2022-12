HP-printers niet veilig: check voor updates

Printers inbraakgevoelig

Printers staan hoog in het lijstje van producten die door criminelen regelmatig gescand worden. Zij zijn dan op zoek naar kwetsbare ‘smart’ apparaten. Om botnets sterker te maken, maar bijvoorbeeld ook voor het installeren van ransomware of datadiefstal.

In februari 2022 schreven we in al dat printerfabrikanten de veiligheid niet op orde hebben (Printers niet veilig genoeg (2022). Ze schuiven de beveiliging af op de gebruiker: die moet maar zorgen voor een veilige router. Gelukkig heeft HP nu een stap gezet om de printers extra te beveiligen.

Geldt dit ook voor mijn HP printer?

Grote kans van wel. De lijst met printers die volgens HP geupdated moeten worden is lang. Van de 248 verschillende HP netwerkprinters (vanaf 2013) in onze productvergelijker, staan er minstens 154 in die lijst. Controleer zo of je printer kwetsbaar is:

Kijk achterop je printer naar het productnummer (Product No). Dit bestaat uit 6 cijfers en letters, bijvoorbeeld 'B3Q11A'.

Ga naar de website van HP en klik onder 'Affected Products' het voor jou relevante kopje open (of alle kopjes).

Zoek naar jouw Product Number in de tweede kolom.

Kijk in de kolom 'Updated Firmware Version' wat het nummer moet zijn van de update die de veiligheidsproblemen oplost.

Als je printer niet in de lijst staat, is deze kwetsbaarheid op dit moment niet vastgesteld bij jouw printer.

Is mijn printer al up-to-date?

Het kan zijn dat je printer automatisch wordt bijgewerkt. Bij veel printers - zeker wat oudere - is dat niet het geval. Als jouw printer in de lijst met kwetsbare modellen voorkomt, check dan welke firmwareversie nu is geïnstalleerd:

Heb je een printer met een display, dan vind je het nummer ergens in het menu.

Heb je een printer zonder display, dan kun je met een druk op de 'i'-knop een pagina uitprinten waar deze informatie op staat.

Helaas is het niet bij alle printers op dezelfde plek te vinden. Het kan ook in de HP Smart app staan.

Is het nummer (datum) van de firmware-update lager dan het nummer in de laatste kolom van de 'Affected Products'-tabel? Installeer dan de beschikbare update.

Hoe installeer ik de update?

Dat staat best aardig uitgelegd op de website van HP: De firmware bijwerken op een HP printer. Daarop staan 4 opties. Wij probeerden de eerste 3 uit voor een HP Laserjet Pro M277dw.

Je kunt de checks en stap 1 en 2 overslaan en meteen de meest recente firmware installeren via stap 3 of 4.

Upgrade de firmware van de printer met de HP Smart-app: dit werkte bij ons niet. De firmware rechtstreeks vanaf de printer bijwerken: dit werkte wel, maar de nieuw geinstalleerde firmware bleek niet de meest recente. De printerfirmware downloaden van de website van HP (Windows) en het gedownloade bestand uitvoeren: op deze manier konden we wel de meest recente firmware installeren. De printerfirmware downloaden van de website van HP (Mac) en het gedownloade bestand uitvoeren.

Werken mijn cartridges nog na deze update?

Er wordt weleens geadviseerd om printers niet te updaten, met name omdat je dan het risico loopt dat je geen goedkopere inktcartridges van een ander merk meer kunt gebruiken. Dat risico is er, zeker bij HP printers met 'Dynamic security'. Bij de printer die wij probeerden, was dit geen probleem.