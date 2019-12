HP-printers weigeren opnieuw cartridges van andere merken

Uit klachten over niet-werkende cartridges bij 123inkt.nl en meldingen van consumenten bij de Consumentenbond blijkt dat HP opnieuw het gebruik van cartridges van andere merken wil voorkomen. Na een software-update krijgt de gebruiker bij het gebruik van cartridges van een ander merk de melding 'Probleem met cartridge. Eén of meerdere cartridges lijken te zijn beschadigd. Verwijder de cartridges en vervang ze door nieuwe cartridges'.

In 2016 heeft HP ook het gebruik van cartridges zonder HP-chip geblokkeerd via een update. Na enkele weken werd de update echter teruggedraaid waardoor de cartridges weer bruikbaar waren.

‘Dynamic security’

In 2016 is HP meldingen gaan plaatsen op bepaalde printers. Op de doos wordt gesproken over ‘Dynamic Security’. Hierbij wordt in het Engels en met kleine lettertjes aangegeven dat cartridges zonder HP-chip mogelijk niet werken of kunnen stoppen met werken.

Klik op de afbeelding om de volledige tekst te bekijken zoals deze linksonder op de HP Tango-doos staat.

Mag HP dit doen?

Door disclaimers op de doos te melden en daarmee de consument van tevoren te informeren lijkt HP zich te willen indekken. Het is de vraag of HP de consument goed heeft geïnformeerd met deze melding.

Wat kun je doen?

Meld het probleem bij de verkoper van de cartridges. 123inkt.nl geeft bijvoorbeeld aan dat ze werken aan nieuwe cartridges die wel werken en willen de eerder verkochte cartridges omruilen.

De printer ‘offline’ gebruiken wanneer deze nog geen update heeft gehad. Het is ook mogelijk om automatische updates uit te schakelen en niet meer te updaten, maar daardoor is het mogelijk dat beveiligingslekken ook niet gerepareerd worden.

Tenslotte is het natuurlijk ook mogelijk om de niet-werkende cartridges te vervangen door originele van HP.

We gaan uitzoeken welke printers er getroffen zijn door deze update. Daarnaast horen we graag jouw mening en recente ervaringen met cartridges van andere merken in HP-printers. Deel je ervaring op onze community HP-printer pikt cartridge niet meer?