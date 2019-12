HP-printer pikt cartridge niet meer

Het kan zo zijn dat je printer - na een update - ineens jouw goedkopere cartridges niet meer accepteert. Terwijl ze eerder prima werkten. Het is niet nieuw, maar het gebeurde deze week bij veel gebruikers van HP-printers, zo meldt de NOS.

Niet alle HP-printers

Volgens 123inkt.nl gaat het deze week om 3 cartridge-series: de 934/935, 950/951 en de 970/970. Deze cartridge-types zitten in verschillende HP Officejet Pro-printers, zoals de Officejet Pro 6230, 6830, 8100, 8600, 8610 en 8620. Dit is natuurlijk ontzettend vervelend voor consumenten.

Wat kun je doen?

In principe is het mogelijk om oude firmware terug te zetten om de cartridges weer werkend te krijgen, maar daar is geen eenvoudig kant-en-klaar recept voor.

Een gemiddelde consument kan op dit moment alleen maar wachten tot HP de 'fout' herstelt. Of wachten tot andere merken cartridges met een nieuwe chip op voorraad hebben. Dat duurt minstens een paar weken. Tenslotte is het ook nog mogelijk om de niet-werkende cartridges te vervangen door originele van HP.

Update 22-09-2016

Inmiddels heeft HP laten weten dat de update geen vergissing is maar dat ze deze aanpassingen doelbewust hebben gedaan. Hieronder de reactie van HP:

"HP verbetert voortdurend de veiligheid van haar producten voor klanten. Vanaf eind 2015 heeft HP aanpassingen gedaan aan een select aantal printers, te weten de HP OfficeJet, OfficeJet Pro en OfficeJet Pro X printers. Dit om HP’s innovatieve printers te beschermen en de communicatie tussen de cartridge en de printer te beveiligen. Relevante nuance: deze printers werken overigens nog steeds met ‘refilled’ ofwel ‘remanufactured’ cartridges die beschikken over een originele HP security chip. Andere cartridges werken mogelijkerwijs niet. HP heeft deze veiligheidsaanpassingen gedaan om onze innovaties en intellectueel eigendom te beschermen. Relevant: in veel gevallen waren deze veranderingen voorgeinstalleerd in de HP printer en in sommige gevallen geinstalleerd als deel van de printer firmware update."

De Consumentenbond is van mening dat dit niet mag, met name omdat HP dit via een update heeft gedaan. Met andere woorden: de printer werkte eerst wel met andere inkt, en nu niet meer. Daarbij hebben ze de printer dus eigenlijk ondeugdelijk gemaakt - en daar vooraf, dus bij de aankoop - niet voor gewaarschuwd. Op dit moment raden we getroffen consumenten aan om een klacht in te dienen bij de ACM of op Klachtenkompas. We houden in de gaten of hier veel klachten over binnenkomen bij ons en bekijken wat we hier verder mee kunnen doen.

Update 27-9-2016

Inmiddels zijn er verschillende fabrikanten (Wecare, Pelikan) die laten weten dat hun cartridges nog steeds werken in de genoemde HP-printers. Maar ook zij hebben ervaring met de problemen die ontstaan door dit soort 'beschermende' acties van printerfabrikanten.

Update 29-9-2016

HP heeft excuses aangeboden aan de klanten met een getroffen printer en gaat een update uitbrengen waardoor de printers het weer gaan doen. Volgens HP gaat dat binnen 2 weken gebeuren. De berichtgeving hierover kan op het HP supportforum gevolgd worden.

Update 13-10-2016

HP heeft de update uitgebracht waarover eerder werd bericht om de printers weer met huismerkcartridges te laten werken. De update is sinds 12 oktober beschikbaar voor printers uit de series Officejet, Officejet Pro en Officejet ProX, aldus HP op hun eigen website:

'Inkjet Printers: Voor gebruikers van niet originele HP inkt is er nu een firmware update beschikbaar om de dynamische veiligheid te verwijderen. Dit geldt voor Officejet, Officejet Pro, Officejet ProX printers. Ga naar http://support.hp.com/drivers en vul uw printer modelnummer in om de firmware update te vinden en downloaden.' Hier en hier vind u meer informatie.