HP Tango printer

Eerste indruk|De kleine HP Tango is de eerste van een nieuwe serie HP printers. Speciaal voor mobiele apparaten zoals je smartphone. Vanaf elke plek ter wereld kun je een printopdracht sturen naar je printer. We kochten de Tango en probeerden 'm uit met een Android-smartphone.

Update 31-1-2019:

We hebben de HP Tango inmiddels getest.

Conclusie: mooi, maar niet ideaal

'Wat een klein printertje', reageren een binnenwandelende collega's. 'Mooi ding: ik wil 'm wel!'. Met de linnen hoes (Tango X) is het design zelfs nog hipper. De HP Tango 'Smart Home'-printer is mooi, maar niet ideaal. Cartridges zijn duur en niet alle letters zijn strak. Scannen/kopiëren moet met je smartphone. Dat gaat best handig, maar heeft zeker nadelen. Installeren in je thuisnetwerk gaat heel simpel. Wil je ook vanaf andere locaties printen via internet, dan is installeren ingewikkelder.

Realiseer je dat de printer een 'slim apparaat' is dat gegevens verzamelt over jouw gebruik. En dat zo'n Internet of Things-apparaat nooit 100% veiligheid kan garanderen.

Lees meer over slimme apparaten in en om het huis.

Scannen/kopiëren met je smartphone

Voor veel mensen is scannen/kopiëren een belangrijke extra functie van een printer*. HP 'verhuist' deze functie naar je mobiele apparaat. De kwaliteit van je kopietjes hangt dus af van de camera van je smartphone of tablet. Onze eerste pogingen met een goede smartphone leveren wat scheve, onscherpe kopieën op. Met een goedkope tablet wordt dat waarschijnlijk nog erger.

Voor een enkel kopietje is deze methode goed bruikbaar. Maar wie ook stapels papier wil scannen of kopieren, is beter af met een alles-in-1-printer met automatische papierdoorvoer.

*Dat weten we uit ons panelonderzoek.

Afdrukkwaliteit: kleine foutjes

De afdrukkwaliteit lijkt best redelijk, maar we zien op meerdere printjes dat de laatste of de eerste letters van een regel vervormd zijn. Alsof de printer haast heeft om aan de volgende regel te beginnen.

De afdrukkwaliteit kun je pas echt goed beoordelen als je deze vergelijkt met andere printers. Begin januari publiceren we de resultaten van de uitgebreide vergelijkende test, die inmiddels is gestart.

Bekijk vanaf januari 2019: testresultaten HP Tango

Dure cartridges of inktabonnement

Printen met de HP Tango kan duur uitpakken. Hij werkt met 2 cartridges: een zwarte en een 3-kleurencartridge (HP 303). Deze hebben een ingebouwde printkop. Dat geeft minder kans op verstoppingen, maar is onhandig als 1 kleur op is.

We kennen de HP 303 al van verschillende HP Envy-printers. Die printers gebruiken niet al te veel inkt, maar alsnog zijn de inktkosten erg hoog. Er zijn geen goedkopere alternatieven voor dit type cartridge. Wel is online informatie te vinden over het navullen.

Ook kun je kiezen voor een abonnement op HP Instant Ink, waar HP veel reclame voor maakt. In een notendop:

Print Soms: 50 pagina's per maand voor €2,99 plus 15 pagina's extra voor €1. Maximaal 50 pagina's mee naar volgende maand.

Print Regelmatig: 100 pagina's per maand voor €4,99 plus 20 pagina's extra voor €1. Maximaal 100 pagina's mee naar volgende maand.

Print Vaak: 300 pagina's per maand voor €9,99 plus 25 pagina's extra voor €1. Maximaal 300 pagina's mee naar volgende maand.

Als je je daarvoor aanmeldt, kun je met de HP Tango gratis foto's printen. Pas op de kleine lettertjes: papier zit er niet bij, foto's groter dan 13x18 cm vallen er niet onder en HP kan zomaar stoppen met deze aanbieding (aankondiging 2 maanden tevoren).

Update 31-1-2019: Het Print Gratis abonnement is niet beschikbaar voor de HP Tango, in tegenstelling tot wat wij eerder meldden.

Lees meer over het HP Instant Ink abonnement.

Installeren: een simpele start

Het is simpel om de HP Tango binnen je wifinetwerk te installeren. Je installeert de benodigde HP Smart-app en dan kun je aan de slag. Download de app voor:

Je kunt het beste wel de instellingen voor het 'verzamelen van gegevens' aanpassen. Lees ook App-machtigingen uitschakelen.

Printen via internet: het nieuwe faxen

Net als bij andere printers pocht HP met de mogelijkheid om via internet iets naar de printer te sturen. Eigenlijk een soort faxen, waarbij je in de app ziet of er nog genoeg inkt en papier in de printer zit.

De leukste toepassing die wij kunnen bedenken is dat je zo'n printer bij opa en oma neerzet en er af en toe foto's en leuke berichten naar stuurt.

Daarvoor moet je meer doen dan alleen de HP Smart-app installeren. Je moet ook nog een HP Connected-account aanmaken. In de accountinstellingen kun je de printer een eigen e-mailadres geven. Iedereen kan dan een printje maken door er een mailtje heen te sturen. Tenzij je instelt van welke mailadressen de Tango een opdracht (wel of niet) mag accepteren.

Om het echt werkend te krijgen, moet je via de geavanceerde instellingen 'onderin' de app de 'Webservices' inschakelen. Pas dan werkt de app buiten je wifinetwerk net zo als binnen je wifinetwerk.

Spraakbediening nog in kinderschoenen

Uiteindelijk is het ons gelukt. Onze opdracht 'Ask HP Printer to print a colouring page' aan Google Assistent resulteerde in een echte kleurplaat. Maar we snappen wel dat HP Nederland alleen in de kleine lettertjes meldt dat de HP Tango spraakondersteuning biedt voor printen met Amazon Alexa, Google Assistent en Microsoft Cortana. Het werkt alleen in het Engels, met een beperkt aantal opdrachten en niet via de 'slimme speaker' Google Home Mini. Nog niet echt heel Smart dus.

