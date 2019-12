Sinds een paar jaar biedt HP in Nederland Instant Ink: een abonnementsmodel zoals we dat van mobieltjes kennen. Niet met belminuten, maar met een bepaald aantal afdrukken per maand. HP stuurt nieuwe cartridges en recyclet de oude.

HP Instant Ink is een scherp geprijsd abonnement waarbij je betaalt voor het aantal pagina's dat je print. Met het Instant Ink abonnement kun je flink besparen als je met originele HP cartridges wilt printen. Met het 15-gratis abonnement ben je eigenlijk altijd goedkoper uit, zelfs als je véél meer dan 15 pagina’s in een maand print.

Het is goedkoop en relatief zorgeloos: originele HP-cartridges worden tijdig thuisbezorgd, lege stuur je terug naar HP. De vraag is of je je prettig voelt bij alle informatie die je deelt met HP en met voorwaarden die bij het Instant Ink abonnement horen.

Cartridges thuisbezorgd

De printer bestelt automatisch nieuwe cartridges als de inkt bijna op is. HP zorgt dat je ze in huis hebt, voordat ze nodig zijn. De printer voorspelt op basis van jouw printgedrag wanneer de cartridge op zal zijn. Daarvoor moet de printer ingeschakeld zijn en verbinding met het internet hebben.

Aantal pagina's bepaalt prijs

Er zijn 4 varianten van het HP Instant Ink abonnement. Je betaalt voor het aantal pagina's dat je print. Hoeveel inkt of cartridges je verbruikt, maakt dus niet uit

Gratis: 15 pagina’s per maand / €1 per 10 extra pagina’s

Soms: 50 pagina’s per maand voor €2,99 / €1 per 10 extra pagina’s

Regelmatig: 100 pagina’s per maand voor €4,99 / €1 per 15 extra pagina’s

Vaak: 300 pagina’s per maand voor €9,99, /€1 per 20 extra pagina’s

Een afgedrukte pagina is iedere pagina waar inkt op staat. Zelfs als dat maar 1 zwarte punt is. Een foto in kleur op hoge kwaliteit is dus net zo duur als een korte brief in zwarte tekst. Het paginaformaat maakt niet uit. Dubbelzijdig afdrukken telt als 2 pagina’s.

15-Gratis-abonnement

Het 15-gratis abonnement zal voor veel mensen het meest interessant zijn. Iedere maand zijn de eerste 15 pagina's gratis, voor 10 extra pagina's betaal je €1.

Let op: bij het gratis abonnement mag HP je e-mailadres gebruiken voor reclame.

In de servicevoorwaarden stond eerst dat de printer na elke 5 printjes een advertentie print. Na ons nieuwsbericht 'Gratis inkt in ruil voor reclame', heeft HP besloten om dit gedeelte uit de voorwaarden te schrappen.

Goedkope foto’s met Tango printer

Wil je ‘gratis’ foto’s printen vanaf je smartphone of tablet? Dat kan met een HP Tango printer (bijv. de HP Tango of HP Tango X printer), met minimaal het ‘Soms’-abonnement van €2,99 per maand. Foto’s die je afdrukt op maximaal 13x18cm tellen niet mee voor het aantal pagina’s per maand.

Buitenbundel-pagina’s

Afdrukken is nog steeds mogelijk als de pagina’s in het abonnement en de meegenomen pagina’s van vorige maand op zijn. Je betaalt dan €1 extra voor iedere reeks van 10, 15 of 20 afgedrukte pagina’s. Hoeveel extra pagina's je mag printen verschilt per abonnement.

In principe ontvang je een seintje als je bundel bijna op is en je op het punt staat om extra kosten te maken. HP zegt niet verplicht te zijn om je zo'n berichtje te sturen. We hebben (nog) niet uitgebreid getest of je altijd een notificatie krijgt.

Als je verwacht meer inkt te gebruiken, bijvoorbeeld om een grote rapportage af te drukken, dan kun je alvast wat extra cartridges in huis halen door te bellen met HP’s expressdienst via 020 - 721 9041.

Flink besparen

Met het Instant Ink abonnement kun je flink besparen. Dat zie je in onderstaande grafiek van een van de meest verkochte HP printers, de HP Deskjet 2620. Met het 15-gratis abonnement ben je eigenlijk altijd goedkoper uit, zelfs als je véél meer dan 15 pagina’s in een maand print.

Word lid en bekijk in onze vergelijker bij iedere printer de verbruikskosten voor inkt of toner.

Speciale cartridges

Voor het abonnement gebruikt HP speciale Instant Ink-cartridges. Daar zit meer inkt in dan in HP’s XL-cartridges. Je hoeft ze dus minder vaak te vervangen.

De cartridges werken alleen met een actief abonnement. HP maakt de de cartridges op afstand onklaar als het abonnement stopt. Dan kun je niet meer printen en moet je weer gewone cartridges plaatsen.

Verplicht terugsturen

De speciale cartridges blijven eigendom van HP. Je moet ze terugsturen als ze leeg zijn, of als je abonnement stopt. Dat kan met de meegeleverde, gefrankeerde retourenvelop. HP zegt de cartridges te recyclen.

Meeneempagina’s

Behalve bij het 15-gratis-abonnement gaan ongebruikte pagina's mee naar het tegoed van volgende maand. Het totale tegoed kan nooit hoger worden dan tweemaal het aantal pagina's in jouw abonnement.

Met het plan voor 50 pagina’s per maand kunnen je dus maximaal 50 pagina’s meenemenn voor een tegoed van maximaal 100 pagina’s. Hoeveel pagina's je nog hebt, staat op de Instant Ink accountpagina.

Tussentijds wijzigen

Het abonnement kun je tussentijds wijzigen. Een duurder abonnement kan direct ingaan of bij de eerstvolgende factuurmaand. Een goedkoper abonnement gaat pas in bij de eerstvolgende factuurmaand in. Je mag het abonnement op elk moment stopzetten, ook als je op vakantie gaat.

Let op: als je een betaald abonnement hebt, kun je niet terug naar het 15-Gratis abonnement! HP heeft momenteel acties lopen waarbij je een aantal maanden gratis gebruik kan maken van één van de betaalde abonnementen bij aanschaf van een nieuwe printer. Na die actieperiode is het waarschijnlijk niet meer mogelijk om gebruik te maken van het 15-gratis abonnement.

Kleine lettertjes

Bedenk voor het afsluiten van een abonnement of je je prettig voelt bij de 'kleine lettertjes'. Je moet akkoord te gaan met de Instant Ink gebruiksvoorwaarden, Connected gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

We hebben eind april 2019 de 13 pagina's servicevoorwaarden nog eens voor je doorgespit. Dit zijn de opvallendste punten:

HP kan de voorwaarden en de prijs op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen, als ze het 30 dagen tevoren melden op hp.instantink.com. Zo is bijvoorbeeld het aantal ‘extra pagina’s voor €1’ al eens verkleind met 5 pagina’s. Alleen het 15-Gratis-abonnement bleef ongewijzigd. Hierdoor is het verschil met het ‘Soms’-abonnement erg klein.

HP verzamelt allerlei gegevens via jouw printer (bijvoorbeeld soorten afgedrukte documenten: pdf, jpg etc) en kan automatisch updates installeren op je printer.

Het is mogelijk dat HP de cartridges uitschakelt als de printer niet verbonden blijft met het internet. Dan heb je de klantenservice nodig om ze opnieuw te activeren. HP zegt dat 'de printer het gewoon blijft doen wanneer deze offline is'. De printer geeft het aantal afgedrukte pagina's en de inktniveau's weer door als er weer een internetverbinding is.

Betaling

Het abonnement en de facturering starten als je de HP Instant Ink-cartridges plaatst. Ongeveer 10 dagen na het aanmelden krijg je een welkomstpakket met de eerste cartridges.

Je betaalt de abonnementskosten met creditcard of automatische incasso. Inktcartridges en leveringskosten zitten in de prijs van het abonnement.

Geschikte printers

Flink wat printers zijn geschikt zijn voor Instant Ink. HP is in 2013 al gestart met Instant Ink, dus ruim voordat het in Nederland werd uitgerold.

Let op: HP werkt met printergroepen. Hieronder staat alleen de groepsnaam, die eindigt op een 0. Heb je een printer met een ander eindcijfer? Kijk dan naar de eerste 3 cijfers. Komen die overeen, dan valt hij in dezelfde groep en kun je een abonnement nemen.

De HP DeskJet 3735 valt bijvoorbeeld in de printergroep HP DeskJet 3730. En de HP DeskJet 2632 in de printergroep HP DeskJet 2630.

