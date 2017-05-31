Abonnementen

HP Instant Ink is een abonnement waarbij je betaalt voor het aantal pagina's dat je print. Met het Instant Ink abonnement kun je flink besparen als je met originele HP-cartridges of -toners wilt printen. Zo kun je voor de prijs van een set HP305-cartridges anderhalf jaar je abonnement betalen.

Met zo'n set print je ongeveer 100 pagina's, als dat niet al te volle pagina's zijn. Met abonnementscartridges kun je in die tijd 180 pagina's printen, zo vol als je wilt. Met cartridges van een ander merk kun je nog goedkoper uit zijn.

HP Instant Ink is verder relatief zorgeloos: originele HP-cartridges worden tijdig thuisbezorgd, lege stuur je terug naar HP. De vraag is of je je prettig voelt bij alle informatie die je deelt met HP en met de voorwaarden die bij het abonnement horen.

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Cartridges en toners thuisbezorgd

De printer bestelt automatisch nieuwe cartridges of toners als de inkt bijna op is. HP zorgt dat je ze in huis hebt, voordat ze nodig zijn. De printer voorspelt op basis van jouw printgedrag wanneer de cartridge of toner op is. Daarvoor moet de printer ingeschakeld zijn en verbinding met internet hebben.

Aantal pagina's bepaalt prijs

Er zijn inmiddels veel varianten van het HP Instant Ink abonnement. Je betaalt voor het aantal pagina's dat je print. Hoeveel inkt of cartridges je verbruikt, maakt dus niet uit.

Cartridge-abonnement:

Incidenteel: 10 pagina's per maand voor €1,49 / €1 per 10 extra pagina’s.

Soms: 50 pagina’s per maand voor €4,99 / €1 per 10 extra pagina’s.

Regelmatig: 100 pagina’s per maand voor €6,99 / €1 per 10 extra pagina’s.

Vaak: 300 pagina’s per maand voor € 13,99 / €1 per 10 extra pagina’s.

Zakelijk: 700 pagina's per maand voor €27,99 / €1 per 15 extra pagina’s.

Toner-abonnement:

Incidenteel: 50 pagina's per maand voor €1,99 / €1 per 10 extra pagina’s.

Soms: 100 pagina’s per maand voor €3,99 / €1 per 10 extra pagina’s.

Regelmatig: 400 pagina’s per maand voor €13,99 / €1 per 15 extra pagina’s.

Vaak: 800 pagina’s per maand voor € 19,99 / €1 per 20 extra pagina’s.

Zakelijk: 1500 pagina's per maand voor €25,99 / €1 per 50 extra pagina’s.

Een afgedrukte pagina is iedere pagina waar inkt op staat. Zelfs als dat maar 1 zwarte punt is. Een foto in kleur op hoge kwaliteit is dus net zo duur als een korte brief in zwarte tekst. Het paginaformaat maakt niet uit. Dubbelzijdig afdrukken telt als 2 pagina’s.

Wanneer goedkoper dan losse cartridges?

Bekijk in de grafiek hieronder of een HP Instant Ink abonnement voor cartridges voor jou interessant is. We zijn bij de tabel en de uitspraken eronder uitgegaan van de inktkosten per maand met een standaard cartridge (die uit de HP305-serie) voor de HP Envy 6030e. Met 'gemiddeld gebruik' bedoelen we 70% zwart-wit prints en 30% kleurenprints.

Tot 5 pagina’s per maand tegen gemiddeld gebruik lijkt het niet zo interessant om een Instant Ink abonnement af te sluiten. Maar als je heel weinig print, loop je een hoger risico op uitdrogende inkt. Er moet dan inkt gebruikt worden om de printkoppen open te houden.

Deze inktkosten zijn niet meegenomen in de grafiek. Bij een abonnement betaal je niet voor die doorgespoelde inkt. Dus ook bij weinig printen is een Instant Ink abonnement al snel goedkoper dan losse cartridges.

Vanaf ongeveer 5 pagina’s per maand is het abonnement ‘Incidenteel’ goedkoper dan losse cartridges bij gemiddeld gebruik.

is het abonnement ‘Incidenteel’ goedkoper dan losse cartridges bij gemiddeld gebruik. Vanaf ongeveer 40 pagina’s per maand ben je met het abonnement ‘Soms’ goedkoper uit dan met het ‘Incidenteel’-abonnement.

ben je met het abonnement ‘Soms’ goedkoper uit dan met het ‘Incidenteel’-abonnement. Vanaf 100 pagina’s per maand is het ‘Regelmatig’-abonnement goedkoper dan het ‘Soms’-abonnement.

is het ‘Regelmatig’-abonnement goedkoper dan het ‘Soms’-abonnement. Vanaf 170 pagina’s per maand ben je met het ‘Vaak’-abonnement goedkoper uit dan met het ‘Regelmatig’-abonnement.

Word lid en bekijk in onze vergelijker bij iedere printer hoeveel pagina's je kunt printen met 1 set cartridges.

Buitenbundel-pagina’s

Afdrukken is nog steeds mogelijk als de pagina’s in het abonnement en de meegenomen pagina’s van vorige maand op zijn. Je betaalt bij eerdergenoemde cartridge-abonnementen dan €1 extra voor iedere reeks van 10 of 15 afgedrukte pagina’s. Hoeveel extra pagina's je mag printen verschilt per abonnement.

In principe ontvang je een seintje als je bundel bijna op is en je op het punt staat om extra kosten te maken. HP zegt niet verplicht te zijn om je zo'n berichtje te sturen. We hebben (nog) niet uitgebreid getest of je altijd een notificatie krijgt.

Als je verwacht meer inkt te gebruiken, bijvoorbeeld om een grote rapportage af te drukken, dan kun je alvast wat extra cartridges in huis halen door te bellen met HP’s expressdienst via 020 - 7219041.

Speciale cartridges

Voor het abonnement gebruikt HP speciale Instant Ink-cartridges. Daar zit meer inkt in dan in HP’s XL-cartridges. Je hoeft ze dus minder vaak te vervangen.

De cartridges werken alleen met een actief abonnement. HP maakt de cartridges op afstand onklaar als het abonnement stopt. Dan kun je niet meer printen en moet je weer gewone cartridges plaatsen.

Verplicht terugsturen

De speciale cartridges en toners blijven eigendom van HP. Je moet ze terugsturen als ze leeg zijn, of als je abonnement stopt. Dat kan met de meegeleverde, gefrankeerde retourenvelop. HP zegt de cartridges en toners te recyclen.

Meeneempagina’s

Ongebruikte pagina's gaan mee naar het tegoed van volgende maand. Het totale tegoed kan nooit hoger worden dan driemaal het aantal pagina's in jouw abonnement. Of tweemaal bij een toner-abonnement.

Met het cartridge-plan voor 50 pagina’s per maand kunnen je dus maximaal 50 pagina’s meenemen voor een tegoed van maximaal 150 pagina’s. Hoeveel pagina's je nog hebt, staat op de Instant Ink accountpagina.

Tussentijds wijzigen

Het abonnement kun je tussentijds wijzigen. Een duurder abonnement kan direct ingaan of bij de eerstvolgende factuurmaand. Een goedkoper abonnement gaat pas bij de eerstvolgende factuurmaand in. Je mag het abonnement op elk moment stopzetten, ook als je op vakantie gaat.

Kleine lettertjes

Bedenk voor het afsluiten van een abonnement of je je prettig voelt bij de 'kleine lettertjes'. Je moet akkoord te gaan met de Instant Ink gebruiksvoorwaarden, Connected gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring.

We hebben in maart 2022 de servicevoorwaarden nog eens voor je doorgespit. Dit zijn de opvallendste punten:

HP kan de voorwaarden en de prijs op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen, als ze het 30 dagen tevoren melden op hp.instantink.com.

HP verzamelt allerlei gegevens via jouw printer (bijvoorbeeld je locatie, met welke apparaten je printer verbonden is en soorten afgedrukte documenten: pdf en jpg) en kan automatisch updates installeren op je printer.

Het is mogelijk dat HP de cartridges uitschakelt als de printer niet meer verbonden is met het internet. Dan heb je de klantenservice nodig om ze opnieuw te activeren. HP zegt dat 'de printer het gewoon blijft doen wanneer deze offline is'. De printer geeft het aantal afgedrukte pagina's en de inktniveau's weer door als er weer een internetverbinding is.

Betaling

Het abonnement en de facturering starten als je de HP Instant Ink-cartridges plaatst. Ongeveer 10 dagen na het aanmelden krijg je een welkomstpakket met de eerste cartridges.

Je betaalt de abonnementskosten met creditcard of automatische incasso. Inktcartridges en leveringskosten zitten in de prijs van het abonnement.

Opzeggen

Bevalt je HP Instant Ink-abonnement niet en wil je op zeggen? Dat doe je als volgt:

Log in op de website van HP Instant Ink.

Selecteer de printer waarvan je het abonnement wil stopzetten (klik op ‘Status’).

Klik op ‘mijn account’ en vervolgens op ‘accountinstellingen’.

Klik op ‘Mijn HP Instant Ink-abonnement annuleren’.

De cartridges werken niet meer na afloop van de factuurperiode en deze moet je terugsturen naar HP. Gebruik hiervoor de retourenvelop die je bij levering ontving. De printer werkt nog wel, met 'gewone' HP cartridges.

Let op: het abonnement loopt door tot het einde van de factuurperiode. Het kan zijn dat je daardoor nog nieuwe cartridges ontvangt. Print je tijdens het einde van deze factuurperiode meer dan de limiet van je abonnement? Dan betaal je hiervoor bij.

Geschikte printers

Flink wat printers zijn geschikt voor Instant Ink. HP is in 2013 al gestart met Instant Ink, dus ruim voordat het in Nederland werd uitgerold.

Let op: HP werkt met printergroepen. Zo heb je bijvoorbeeld de HP Deskjet 2700-serie. Er bestaat eigenlijk geen HP Deskjet 2700, maar wel een 2710, 2720. Heb je een printer met een ander eindcijfer? Kijk dan naar de eerste drie cijfers. Komen die overeen, dan valt hij in dezelfde groep en kun je een abonnement nemen.

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