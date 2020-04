Epson ReadyPrint abonnement

Eerste indruk|Epson heeft nu ook inktabonnementen voor een bepaald aantal pagina's (bladzijden) per maand. Met zo’n abonnement zit je nooit zonder inkt. Voordat de inkt op is, wordt nieuwe thuisbezorgd.

Conclusie

Een ReadyPrint-abonnement is erg voordelig als je wilt printen met originele Epson inkt. Het lijkt erop dat Nederland 1 van de eerste landen is waar ReadyPrint wordt uitgerold. Nog niet alles is goed uitgewerkt.

Zo is de online teller van het aantal pagina's niet meteen up-to-date en krijg je geen melding als je bundel op is, zoals bij HP. Ook de online hulp bij problemen kan beter.

We hebben Epson vragen gesteld hierover en zullen de antwoorden later in dit artikel verwerken.

Drie varianten

Epson heeft verschillende varianten, maar geen gratis abonnement (zoals bij HP Instant Ink):

Voor de veelprinters is er ReadyPrint EcoTank : daar zit niet alleen de inkt in het abonnement, maar ook een EcoTank-printer.

: daar zit niet alleen de inkt in het abonnement, maar ook een EcoTank-printer. Voor de gemiddelde consument is er ReadyPrint Flex , vanaf €2 per maand voor 30 pagina's: voordeliger dan zelf originele cartridges kopen.

, vanaf €2 per maand voor 30 pagina's: voordeliger dan zelf originele cartridges kopen. ReadyPrint Go (voorheen ReadyInk) is handig als je wel automatisch nieuwe cartridges wil bestellen zonder maandabonnement. Maar dit is niet echt voordelig.

Internetverbinding verplicht

Nadeel van ReadyPrint EcoTank en Flex is dat je printer verbonden moet blijven met het internet. Als de EcoTankprinter 24 uur niet verbonden is met het internet, schakelt hij helemaal uit. Je kunt dan waarschijnlijk ook niet meer scannen. Ook Flex-cartridges kunnen na 24 uur zonder internet uitschakelen.

Om de cartridges weer te activeren, moet je contact opnemen met het klantenondersteuningscentrum. Telefonisch is dat centrum alleen bereikbaar op werkdagen.

Veel printen met ReadyPrint EcoTank

Voor wie veel print, kan Readyprint EcoTank interessant zijn. Je abonneert je niet alleen op inkt, maar huurt ook een printer inclusief serviceondersteuning. Bij elke printer kun je kiezen uit 3 abonnementen:

300 pagina's per maand voor €8 per maand;

500 pagina's per maand voor €10 per maand;

onbeperkt aantal pagina's per maand voor €15 per maand.

Voor de printer betaal je eenmalige activeringskosten. Extra pagina's kosten 3 cent per stuk. Overgebleven tegoed blijft nog 2 maanden geldig.

Op dit moment kun je kiezen uit 3 verschillende printers:

Voor €80 activeringskosten krijg je de EcoTank ET-2750U alles-in-1 - kleurenprinter. Als je zelf de ET-2750 koopt (€250) en er 300 pagina's per maand mee print, ben je uiteindelijk goedkoper uit. Maar het duurt wel ruim 3 jaar voor je dat punt bereikt. De EcoTank ET-4750U is luxer, met o.a. automatische doorvoer voor dubbelzijdig scannen van documenten. De activeringskosten zijn €130. Als je zelf de ET-4750 koopt en je print 300 pagina's per maand , duurt het ruim 4 jaar voordat je goedkoper uit bent dan met een abonnement. Je kunt ook een EcoTank kiezen met alleen zwarte inkt, de ET-M1170U. De activeringskosten zijn dan €100. Voor €205 koop je die ET-M1170 zelf. Extra pagina's blijven 3 cent, maar de maandkosten zijn iets lager:

300 pagina's voor €7 per maand.

500 pagina's voor €9 per maand.

onbeperkt aantal pagina's voor €11 per maand.

Het EcoTank abonnement hebben we (nog) niet zelf uitgeprobeerd. Het Flex-abonnement wel.

Normaal gebruik met ReadyPrint Flex

ReadyPrint Flex is interessant als je een nieuwe printer wilt kopen of al een printer hebt die werkt met de 603 cartridge-serie. ReadyPrint Flex werkt alleen bij printers met dit type cartridge. Voor dit verhaal kochten wij de goedkoopste, de Epson Expression Home XP-2100 (€45).

Bekijk de testresultaten van geschikte printers in onze vergelijker

Hoe voordelig is Readyprint Flex?

Readyprint Flex is veel voordeliger dan printen met originele Epson cartridges die je zelf koopt. Je kunt kiezen uit 3 abonnementen:

30 pagina's voor €2 per maand

50 pagina's voor €3 per maand

100 pagina's voor €5 per maand

Extra pagina's kosten 10 cent per stuk. Overgebleven tegoed blijft nog 2 maanden geldig.

In onderstaande grafiek zie je hoe de inktkosten afhangen van het aantal pagina's dat je print. De horizontale lijnen van ReadyPrint gaan pas schuin omhoog als als je meer print dan het aantal pagina's in je abonnement.

De rode en de blauwe lijn tonen de kosten als je losse cartriges koopt. Die zijn bij gemiddeld gebruik al snel hoger (blauwe lijn), zeker als je de kosten meerekent die de printer (in onze test) gebruikt om spuitkanaaltjes open te houden (rode lijn).

Prijzen gewone Epson 603-cartridges

Losse kleuren kosten zo’n €8 tot €32 per stuk, afhankelijk van de kleur en de hoeveelheid inkt.

gewoon XL Zwart €13 / 3,4 ml €32 / 8,9 ml Cyaan €8 / 2,4 ml €17 / 4 ml Magenta €8 / 2,4 ml €17 / 4 ml Geel €8 / 2,4 ml €17 / 4 ml Multipack €41 €81

Hoe werkt ReadyPrint Flex?

Nu de praktijk. De installatie van onze zelfgekochte printer is eenvoudig, met de instructiefilmpjes op epson.sn. Via de Epson iPrint app verbinden we de printer met het wifinetwerk.

Met het serienummer kun je de printer online registreren voor ReadyPrint. Dit kan niet in de app. Na de aanmelding begint de abonnementsperiode meteen te lopen.

Tip: Wacht met aanmelden tot de meegeleverde set-upcartridges bijna leeg zijn.

Twee dagen na onze aanmelding krijgen we via UPS een brievenbuspakketje met 4 cartridges. Als deze 603+ cartidges in de printer zitten, meldt de app doodleuk: "De cartridges kunnen niet herkend worden. Epson raadt het gebruik van originele Epson cartridges aan."

De ondersteuning in de app en online helpt niet voldoende om dit snel op te lossen. Zo lukt het niet om via de app een firmware-update te installeren. Terwijl dat wel moet kunnen. Het lukt pas als we op een computer software installeren (via epson.sn). De update blijkt te helpen: nu toont de app netjes het inktniveau van elke cartridge.

Tip: installeer de firmware als de set-upcartridges nog (lang) niet leeg zijn. Mogelijk werkt het dan wel via de app.

Let op! Helaas is het lastig om te voorkomen dat je extra kosten maakt als je tegoed op is. Je krijgt geen melding als je bundel leeg is en in de app staat geen overzicht van je ReadyPrint-tegoed en de online teller is niet 'real-time'.

Op epson.readyprint.eu zie je een teller, maar voor een live-update moet je je printer uitschakelen en weer inschakelen. Anders kan het tot 24 uur duren tot de gegevens in het overzicht komen.

Per cartridge met ReadyPrint Go

ReadyPrint Go is de nieuwe naam van Epson ReadyInk. Dat bestaat al sinds 2013 en werkt met de meeste Epson Printers. Dit abonnement werkt niet met een aantal pagina's of een vast bedrag per maand. Epson houdt alleen in de gaten of je inkt bijna op is en zorgt dat er tijdig nieuwe bezorgd wordt. Dat scheelt je de moeite van de bestelling, maar niet veel meer.

Privacy

De redelijk korte privacyverklaring van Epson is duidelijk over het hooffdoel van het verwerken van persoonsgegevens: "het marketen van de producten van het bedrijf, waaronder direct marketing-berichten aan u". Daarvoor moet je wel toestemming geven.

Lees meer: