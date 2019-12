Thuistest printerpapier: Sorbo haalt slecht papier van de markt

Nieuws|In een thuistest van printerpapier voor inkjetprinters scoorde het fotopapier uit het Sorbo-schap slechts een 2,7. Sorbo herkende de negatieve ervaringen en gaf aan dat het al eerder had besloten dit papier uit de schappen te halen. Sorbo en Jumbo, één van de verkopers van het papier, garanderen dat het papier half augustus uit de verkoop is gehaald.

Aan de thuistest deden ruim 200 consumenten mee die vier categorieën papier testten: dun mat, dik mat, dun glanzend en dik glanzend. De deelnemers maakten ieder afdrukken met vijf verschillende merken/types papier binnen één categorie en gaven een rapportcijfer voor de afdrukkwaliteit. De gebruikte printers waren van Brother, Canon, Epson of HP en daarbij werd verschillende inkt gebruikt.

Scores

In drie van de vier categorieën staat 123inkt.nl bovenaan en Hema is in drie van de vier categorieën een goede tweede. Opvallend tevreden waren de testers over het matte, dunne 123inkt High Color fotopapier. De proefpersonen constateren duidelijk verschil tussen het echt goedkope papier en het dunne matte fotopapier, dat door elkaar zat in dezelfde groep en allemaal met dezelfde instelling (normaal/standaard) werd bedrukt.

Lees meer over de resultaten van de thuistest.