Printerpapier

Test|Regelmatig schrijft de Consumentenbond over inkjetprinters en inktcartridges. Een thuistest met ruim 200 deelnemers laat zien dat papier zeker zo bepalend is voor afdrukkwaliteit. Het slechtste papier uit de test is inmiddels van de markt gehaald.

Betere prints niet heel duur

Doorsnee papier

Over het meeste papier zijn onze thuistesters best tevreden. Zelfs doorsnee papier dat bij Albert Heijn verkocht wordt krijgt nog een 6, maar vergeleken met de andere papiersoorten zijn de kleuren fletser.

Wie altijd doorsnee papier uit een pak van 500 vel gebruikt in zijn inkjetprinter, ziet eigenlijk nooit hoe mooi zijn printer echt kan printen. Voor de meeste prints, zoals e-tickets en routekaartjes, is geen hoge afdrukkwaliteit nodig.

Hogere kwaliteit

Voor foto’s willen we een hogere kwaliteit. Veel mensen laten dat aan een afdrukcentrale over en besparen zo dure inkt. Ze bestellen losse foto's of complete fotoboeken.

Voor bijvoorbeeld zelfgemaakte uitnodigingen en tegoedbonnen, en een cv met foto heeft het echt een meerwaarde om een stapeltje goed papier in huis te hebben. Daar is geen heel duur glanzend fotopapier voor nodig. Goedkoper, mat papier blijkt in onze test een heel goed alternatief.

Afrader van de markt gehaald

Uit onze test blijkt heel duidelijk: Het fotopapier uit het Sorbo-schap bij onder andere Jumbo is een absolute Afrader.

Onze scherpe foto verandert op 'Nedac Sorbo High Glossy Photo' papier (150 g/m2) in een vieze, fletse brij van kleuren (afbeelding rechts). Het gemiddelde rapportcijfer komt niet verder dan een 2,7.

Sorbo was niet verrast en garandeert dat het papier half augustus 2014 uit de schappen gehaald is.

Verbazend mooi mat papier

In de groep dun, mat papier zit de grootste verrassing van deze test. Opvallend mooie afdrukken op ogenschijnlijk gewoon, dun, mat papier en een standaard kwaliteitsinstelling van de printer.

Het papier van 123inkt.nl springt er duidelijk bovenuit: zwart is echt zwart, de kleinste details zijn messcherp en kleuren lopen mooi in elkaar over.

Het verschil met ‘gewoon’ papier is dat dit matte papier een inktabsorptielaag en een coating heeft. Daarom heet het fotopapier en is het wat duurder dan 'gewoon' mat papier.

Goedkoop dik, mat papier

Bij het dikkere, matte papier zijn de verschillen minder duidelijk, maar ook hier is 123inkt.nl Beste uit de test.

Wie goedkoop mat fotopapier wil uitproberen, koopt bij Blokker voor nog geen €2 25 vellen papier met een ruime voldoende van onze thuistesters.

Glanzend papier

De mooiste glanzende afdrukken ontstaan op papier van Bruna (dun) en 123inkt.nl (dik). Ze zijn helder en scherp.

Bij het dikkere fotopapier zien sommige mensen nauwelijks verschillen, maar toch valt 123inkt weer op met heldere kleuren en goeie details. Met 50 vel per verpakking is het ook relatief goedkoop (afgezien van de verzendkosten).

Als je weinig nodig hebt, is het een goed idee om fotopapier van Hema of V&D te overwegen.

Glanzend papier is bij Action nóg goedkoper uit te proberen dan mat fotopapier. Het is met gemiddeld rapportcijfer 6,7 wel de minst goede uit deze groep.

Printermerkpapier

Papier van het printermerk levert niet per definitie het mooiste resultaat. Dat beweren de fabrikanten natuurlijk wel, maar wij zien het niet terug in onze thuistest. Net als bij andere papiersoorten was het resultaat wisselend, ook met originele inkt.

In de test ontving ruim tweederde van het panel ook een vel van het merk van hun eigen printer. Het aantal personen per printermerk bleek te klein om in elke groep het geteste printermerkpapier met een betrouwbaar rapportcijfer in de tabel op te nemen. Hieronder daarom alleen de prijzen van het papier van Brother, Canon, Epson en HP.

Thuistest met 200 deelnemers

In mei 2014 doen iets meer dan 200 mensen mee aan onze thuistest printerpapier. Allemaal proberen ze vijf verschillende soorten door ons geselecteerd A4-papier. In een enkel geval staat het merk achterop, maar verder weten de thuistesters alleen het gewicht van het papier en of het glanzend of mat is.

Het voordeel van een thuistest is dat bijna elke deelnemer een unieke combinatie van printer en inktcartridges heeft. In ons lab lukt dat niet.

Aanvankelijk gaven meer dan 3000 mensen aan mee te willen doen met deze thuistest. 330 van hen ontvingen een testpakket.

Dikte en glans: vier groepen

Elke thuistester maakt vijf precies dezelfde afdrukken met papier uit één van vier groepen, ingedeeld op dikte en glans, met de bijbehorende printerinstellingen:

Dun mat papier, 75 tot en met 125 g/m 2

Dik mat papier, 150 tot en met 235 g/m 2

Dun glanzend papier, 125 tot en met 210 g/m 2

Dik glanzend papier, 230 tot en met 270 g/m2

Fotopapier: niet alleen voor foto's

Bij gewoon papier trekt de inkt in het papier. Hierdoor vloeit het als het ware uit en zullen afdrukken nooit zo scherp worden als op fotopapier.

Er is ook mat fotopapier dat erg lijkt op gewoon papier, maar door een inktabsorptielaag en een coating worden afdrukken opvallend veel mooier, ook met standaard instellingen. Voor mat fotopapier worden allerlei verschillende termen gehanteerd, onder andere Canon Hoog Resolutie papier en Epson Photo Quality inkjet paper.

Voor- en achterkant

Een nadeel van fotopapier is dat je op moet letten op welke kant je de afdruk maakt. Bij glanzend papier is dat meteen duidelijk. Soms kun je de achterkant niet eens gebruiken omdat er een logo op staat. Bij mat papier is de witste, gladdere, te bedrukken kant soms moeilijk te identificeren. Het is dus zaak om het papier zo te bewaren dat het voor jezelf duidelijk blijft welke kant de voorkant is.

De achterkant kan vaak het best gebruikt worden voor tekst, bijvoorbeeld bij een gevouwen uitnodiging met een foto voorop en tekst van binnen. Volgens de meeste fabrikanten is er niet veel vraag naar dubbelzijdig glanzend papier, maar als je goed zoekt is het te vinden. Voor de matte variant geldt hetzelfde, maar Epson en 123inkt.nl hebben het bijvoorbeeld wel.

Tips voor papierdoorvoer

In de test had naar schatting 5% van de printers problemen met de papierdoorvoer. Tips om de printer te helpen:

Check in de handleiding het maximale papiergewicht dat de printer aankan;

Leg enkele of maar één vel in de papierlade;

Stel het juiste papier(media)type in, zodat de doorvoer langzamer gaat;

Reinig indien nodig voorzichtig de rubberen transportwielen.

Printertest

