Annuleren vanwege corona soms toch gedekt

Nieuws|Een reis annuleren vanwege het coronavirus is vaak geen geldige annuleringsreden voor de annuleringsverzekering. Maar de (indirecte) gevolgen van het virus soms wel, zoals ontslag of ziekte.

Vraag je nu een annuleringsverzekering aan, dan is annuleren vanwege corona niet meer gedekt. Had je al een annuleringsverzekering, dan geldt inmiddels vaak hetzelfde. Als je zonder werk komt te zitten door de corona-maatregelen, ziek wordt of een onverwacht herexamen moet doen, kan mogelijk wél een beroep doen op de annuleringsdekking. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau MoneyView. Je krijgt dan (een deel van) de reissom terug. We zetten de opties op een rijtje.

Ziekte

(Ernstige) ziekte, zoals corona, of ernstige gezondheidsklachten zijn wel geldige annuleringsredenen. Voor een uitkering kan de verzekeraar wel een doktersverklaring verlangen. In quarantaine zitten is helaas geen op zichzelf staande annuleringsreden.

Ontslag (vast contract)

Ontslag vanwege corona-maatregelen (of vanwege een andere reden) is meestal een geldige reden voor verzekeraars om een reis te annuleren. Mits je een vast contract hebt, bij een tijdelijk contract is er maar dekking bij de helft van de annuleringsverzekeringen.

Herexamen

Het merendeel van de annuleringsverzekeringen (kortlopend of doorlopend) dekt het annuleren van een reis vanwege een onverwacht herexamen. Het moet dan vaak wel gaan om een meerjarige opleiding en een eindexamen. Uitgestelde examens vallen hier meestal niet onder, maar onder andere ANWB, Nationale Nederlanden, Unigarant en Univé maken hiervoor (tijdelijk) een uitzondering. Vraag bij de verzekeraars de precieze voorwaarden na.

Geen visum

Wordt je benodigde visum onverwachts ingetrokken voor je reis, dan dekken annuleringsverzekeraars de onkosten (behalve bij de ESTA, nodig voor reizen zonder visum naar de VS). Trekt de overheid echter álle visumaanvragen in of geldt er een inreisverbod, dan is er meestal geen dekking.

Samengestelde reis

Heb je zelf de reis geboekt, zoals vlucht en hotel, en valt er een onderdeel uit? Dan is er vaak dekking op de annuleringsverzekering. Er zit wel verschil in de vergoedingen. De ene verzekeraar vergoedt de annuleringskosten voor de hele reis en de ander alleen de kosten van de overige reisonderdelen. Doorlopende annuleringsverzekeraars die samengestelde reizen niet dekken zijn: Avéro Achmea, Centraal Beheer, de Goudse, FBTO, Hema, ING, Interpolis, Nationale-Nederlanden, Ohra, Reaal, SNS en Vereniging Eigen Huis. Als een onderdeel uitvalt en daardoor de hele reis niet kan doorgaan, vergoeden deze verzekeraars alleen het uitgevallen onderdeel.

Allrisk annulering: 2 aanbieders

De Europeesche heeft de Allrisk-annulering en Aegon de doorlopende reis Allrisk. Bij deze polissen zijn vrijwel alle onvoorziene redenen binnen de persoonlijke levenssfeer van een verzekerde gedekt (met 75% tot 100% vergoeding).

Bron: MoneyView

De beste doorlopende reisverzekering voor jou Vergelijk doorlopende reisverzekeringen, premies en voorwaarden in onze vergelijker. Je ziet dan snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je vakantiegedrag passen. Vergelijk reisverzekeringen

Meer lezen