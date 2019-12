Annulering of omboeken reis bij onrust

Nieuws|Vakantiegangers zijn ongerust vanwege terreurdreigingen en vluchtelingen in landen als Griekenland en Turkije. Dit weekend start de meivakantie. De verwachting is dat miljoenen Nederlanders op vakantie gaan waarvan ongeveer de helft naar het buitenland. Waar heb je als consument recht op?

Recht op reis omboeken

De wet zegt dat je de reis kosteloos kunt opzeggen als er een onveilige situatie bestaat op de plek waar je heen zou gaan, én het ook echt onveilig is voor iedere reiziger. Dus niet alleen omdat je er onveilig bij voelt. Er moet voldoende reden zijn om de reis te mogen opzeggen en je geld terug te vragen.



Is hiervan geen sprake volgens de reisorganisatie? Dan ben je afhankelijk van wat de contractvoorwaarden regelen over het wijzigen en annuleren van jouw reis. Meestal moet je dan kosten betalen.

Negatief reisadvies nodig voor uitkering

Als je een annuleringsverzekering hebt, heb je een negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig om je geld terug te krijgen. Is er geen negatief reisadvies (code oranje of rood), dan heb je geen recht op een verzekeringsuitkering.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan of en in hoeverre er in een bepaald gebied sprake is van een veiligheidsdreiging. Dit wordt aangeduid met kleurcodes:

Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico’s.

Geel: let op, veiligheidsrisico’s.

Oranje: alleen noodzakelijke reizen.

Rood: niet reizen.

Wanneer er sprake is van code oranje of rood, verschilt het per verzekeraar of je een uitkering krijgt. Slechts een handje vol verzekeringsmaatschappijen biedt dekking voor reizen die ontraden worden door ministerie van Buitenlandse Zaken: Aegon (allrisk), Avéro Achmea, De Europeesche (allrisk) en Klaverblad. Avéro Achmea is strenger door alleen dekking te bieden bij code rood.

Blijf alert en op de hoogte van de ontwikkelingen

Het is verstandig om voorafgaand aan je reis de veiligheidssituatie van het land van bestemming te bekijken en tijdens je reis in de gaten te houden. Op de website van de overheid vind je per land actuele informatie en ontwikkelingen.

Let op: dit is een reisadvies. Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor de keuze om wel of niet te reizen.



Bron: Consuwijzer / MoneyView



