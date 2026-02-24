Archief Reisverzekeringen

Huurauto boeken en verzekeren
Waar let je op bij het boeken en verzekeren van een huurauto op vakantie?
Waar let je op bij het boeken en verzekeren van een huurauto op vakantie?
Ga je voor langere tijd naar het buitenland voor je studie of stage? Niet alle reisverzekeringen dekken dit. Denk ook aan medische kosten en je bagage.
Bosbranden, overstromingen, hagel of zware onweersbuien kunnen je vakantie verstoren. Soms gaat je reis zelfs niet door. Wanneer krijg je de kosten vergoed? Lees wat je reis- en annuleringsverzekering vergoeden bij extreem weer.
Als er wat gebeurt op reis moet je goed verzekerd zijn. Een wandeling in de bergen maken is niet zonder risico’s. Zorg dat je goed verzekerd bent.
De reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Ga je binnenkort die kant op? Of ben je er al? Bekijk wat dit betekent voor je reis- en annuleringsverzekering.
Reisverzekeringen hebben een basisdekking. Die is niet voor elke verzekeraar gelijk. Kijk ook welke extra dekkingen er nog meer zijn. En of je die voor jouw reizen nodig hebt.
Je kunt te maken krijgen met bosbranden op je vakantiebestemming. Dit kan voor vertrek of als je al op vakantie bent. Je krijgt niet in alle gevallen de kosten vergoed. Lees wanneer wel en niet.
Het zoeken naar een nieuwe reisverzekering kan soms lastig zijn. Wij hebben de veelgestelde vragen op een rijtje gezet.
Reisverzekeringen verschillen in prijs, voorwaarden, eigen risico, bestemming of dekkingsgebied en dekking.
Een gestolen telefoon, medische hulp of een onverwachte annulering: ben je daarvoor verzekerd tijdens een festival? Wanneer ben je wel en niet verzekerd. En waar moet je op letten.
Een kortlopende reisverzekering sluit je af voor de duur van één reis. De doorlopende reisverzekering dekt alle reizen het hele jaar door. Welke kies je?
Een annuleringsverzekering biedt dekking als je je reis plotseling moet afbreken. Je krijgt de reissom dan helemaal of voor een deel terug.
Je ontdekt vlak voor vertrek of op het vliegveld dat je paspoort niet meer geldig is. Of je bent je paspoort kwijt. Wat kun je dan het beste doen?
Voordat je een schadeverzekering afsluit, moeten verzekeringstussenpersonen uit zichzelf melden hoeveel zij hieraan verdienen. Dat heet actieve provisietransparantie.
Lees hoe wij de verschillende reisverzekeringen vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Wat is de beste doorlopende reisverzekering? Wij vergelijken de polissen van 30 verzekeraars op dekking en voorwaarden.
Check je verzekering voordat je met je fietsen op pad gaat. Wat gebeurt er als je schade hebt aan je fietsendrager? Of als je fietsendrager of de fietsen gestolen worden?
Heb je een geschil met je reisverzekeraar? Check dan welke stappen je kunt nemen in ons stappenplan.
Neem je een prijzige spiegelreflexcamera mee op reis? Let dan goed op de maximale vergoeding van je doorlopende reisverzekering. Deze vergoeding varieert voor foto-, film- en videoapparatuur. Dit verschilt van €300 tot €3500 per persoon.
Gebruik onze tips voor een soepele afhandeling van je schadeclaim.