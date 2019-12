ASR-doorlopende reisverzekering opzeggen

ASR-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ASR.

Contactgegevens reisverzekering ING

Telefoon (030) 278 08 08 Contact Online Website https://www.asr.nl

Over ASR reisverzekering

De ASR verzekeringsgroep ontstond in 1997 nadat het concern Stad Rotterdam, Europeesche Verzekeringen en De Amersfoortse overnam. De naam ASR (tegenwoordig a.s.r.) is een samenvoeging van Amersfoortse en Stad Rotterdam. In 2000 nam de Fortis groep de ASR Verzekeringsgroep over. Sinds oktober 2008 is ASR (door de nationalisatie van Fortis) in handen van de Nederlandse staat. Online verzekeraar Ditzo maakt onderdeel uit van de ASR verzekeringsgroep.