ASR reisverzekering

Is een ASR-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
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ASR-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ASR.
|Telefoon
|(030) 278 08 08
|Contact
|Online
|Website
|https://www.asr.nl