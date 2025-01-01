FBTO-doorlopende reisverzekering opzeggen

FBTO-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van FBTO.

Over FBTO reisverzekering

FBTO is één van de grootste internetverzekeraars van Nederland met ruim 1 miljoen klanten. De verzekeraar zegt te streven naar eenvoudige verzekeringsoplossingen voor particulieren. FBTO is onderdeel van Achmea, de grootste verzekeringsgroep in Nederland. FBTO biedt particuliere verzekeringen aan voor de auto, zorg, rechtsbijstand, aansprakelijkheid, ongevallen, overlijdensrisico, wonen, reizen, aanhangwagen, inboedel, boot, buitenshuis, annulering, motor, opstal en huisdieren.