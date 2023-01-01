HanseMerkur reisverzekering

HanseMerkur-doorlopende reisverzekering voor jou?
Is een HanseMerkur-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.
Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de HanseMerkur-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een HanseMerkur-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.
HanseMerkur-doorlopende reisverzekering opzeggen
HanseMerkur-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van HanseMerkur.
Over HanseMerkur
HanseMerkur is een Duitse verzekeraar met bijna 150 jaar ervaring. De verzekeringsgroep omschrijft zichzelf als traditioneel, met innovatieve producten. Het is een middelgrote verzekeraar die gevestigd is in het centrum van Hamburg. De reisverzekeringen van HanseMerkur zijn rechtstreeks af te sluiten.
De doorlopende reisverzekering van HanseMerkur kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Contactgegevens HanseMerkur
|Telefoon
|070 - 208 59 08 (in Engels of Duits)
|service@hansemerkur.nl
|Website
|https://www.hansemerkur.nl/
|Adres
|Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg
Duitsland