HanseMerkur reisverzekering

HanseMerkur-doorlopende reisverzekering opzeggen

HanseMerkur-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van HanseMerkur.

Over HanseMerkur

HanseMerkur is een Duitse verzekeraar met bijna 150 jaar ervaring. De verzekeringsgroep omschrijft zichzelf als traditioneel, met innovatieve producten. Het is een middelgrote verzekeraar die gevestigd is in het centrum van Hamburg. De reisverzekeringen van HanseMerkur zijn rechtstreeks af te sluiten.

De doorlopende reisverzekering van HanseMerkur kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Contactgegevens HanseMerkur