Zevenwouden reisverzekering

Zevenwouden-doorlopende reisverzekering opzeggen

Zevenwouden-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Zevenwouden.

Over Zevenwouden

Deze verzekeraar heet voluit Algemene Friesche Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden. De verzekeraar komt oorspronkelijk dus uit Friesland. Deze verzekering kan alleen worden afgesloten via een adviseur.

De doorlopende reisverzekering van Zevenwouden kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Contactgegevens Zevenwouden