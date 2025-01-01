Nationale-Nederlanden-doorlopende reisverzekering opzeggen

Nationale-Nederlanden-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Nationale-Nederlanden.

Over Nationale-Nederlanden reisverzekering

Nationale-Nederlanden biedt verzekeringen en andere financiële producten aan voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis-, zorg- en andere schadeverzekeringen. Daarnaast biedt Nationale-Nederlanden producten aan op het gebied van pensioenen, beleggen, hypotheken en sparen.