ING-doorlopende reisverzekering opzeggen

ING-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ING.

Contactgegevens reisverzekering ING

Telefoon 0900-0933 Adres Antwoordnummer 2

6800 PB Arnhem

Over ING reisverzekering

ING bestaat sinds 2009 vanuit de fusie met de Postbank en ING Bank- en is een financiele dienstverlener die naast bankproducten ook verzekeringen aanbiedt, zoals de ING Autoverzekering. De verzekeraar is onderdeel van ING Groep. De ING Autoverzekering is uit te breiden met een rechtsbijstandverzekering en schadeverzekering voor inzittenden.

Naast schadeverzekeringen biedt ING ook een levensverzekering, reisverzekering en inboedelverzekering aan en producten op het gebied van hypotheken, pensioen en leningen. Voor een deel van de levensverzekeringen is de naam per 1 januari 2012 veranderd in Nationale-Nederlanden.