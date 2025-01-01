ING-doorlopende reisverzekering opzeggen

ING-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ING.

Contactgegevens reisverzekering ING

Telefoon 0900-0933 Adres Antwoordnummer 2

6800 PB Arnhem

Over ING reisverzekering

ING is een financiële dienstverlener die naast bankproducten ook verschillende verzekeringen aanbiedt. Het bedrijf maakt deel uit van de ING Groep. Bij ING kun je terecht voor onder meer auto-, woon- en reisverzekeringen. Afhankelijk van de verzekering zijn er aanvullende dekkingen mogelijk. Daarnaast biedt ING producten aan op het gebied van hypotheken, pensioenen en leningen.