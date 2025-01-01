OHRA-doorlopende reisverzekering opzeggen

OHRA-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van OHRA.

Contactgegevens reisverzekering OHRA

Telefoon (026) 400 48 48 Adres OHRA

Postbus 40000

6803 GA Arnhem

Over OHRA reisverzekering

OHRA biedt diverse verzekeringen voor particulieren, waaronder auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Ook kun je er terecht voor andere persoonlijke verzekeringen.