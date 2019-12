OHRA-doorlopende reisverzekering opzeggen

OHRA-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van OHRA.

Contactgegevens reisverzekering OHRA

Telefoon (026) 400 48 48 Adres OHRA

Postbus 40000

6803 GA Arnhem

Over OHRA reisverzekering

OHRA bestaat ruim 80 jaar en werd in 1925 opgericht als de Onderlinge ziekteverzekering der Hoogere Rijks-Ambtenaren en is onderdeel van Delta Lloyd. OHRA heeft op dit moment als totaalverzekeraar ruim 800.000 klanten en doet rechtstreeks zaken, dus zonder tussenpersoon. Onze kracht is dat wij u direct helpen. Met duidelijke taal, begrijpelijke producten en snelle service. Zo staat OHRA voor online gemak: alles rondom uw verzekeringen is eenvoudig en snel te regelen via internet. Van aanvraag tot wijziging, van declareren tot inzicht in uw eigen risico en vergoedingen.

OHRA heeft zowel particuliere als zakelijke verzekeringsproducten voor de auto, reizen, wonen en zorg en bankproducten op het gebied van sparen, lenen, lijfrente en pensioen.