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Interpolis reisverzekering

interpolis

Interpolis-doorlopende reisverzekering voor jou?

Is een Interpolis-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.

Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.

Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de Interpolis-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een Interpolis-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.

Interpolis-doorlopende reisverzekering opzeggen

Interpolis-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Interpolis.

Over Interpolis

In 2005 fuseerde Interpolis met Achmea, onderdeel van de Europese verzekeringsgroep Eureko. Met de fusie behoort Interpolis tot de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Interpolis biedt een breed assortiment schade-, zorg- en levens­verzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven. De particuliere verzekeringen zijn ondergebracht bij Rabobank.

 

Contactgegevens Interpolis

Telefoon 013-462 91 11
Online Contact
Website www.interpolis.nl
Adres Postbus 90106
5000 LA Tilburg

 

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