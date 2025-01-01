Interpolis reisverzekering

Interpolis-doorlopende reisverzekering opzeggen

Interpolis-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Interpolis.

Over Interpolis

In 2005 fuseerde Interpolis met Achmea, onderdeel van de Europese verzekeringsgroep Eureko. Met de fusie behoort Interpolis tot de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Interpolis biedt een breed assortiment schade-, zorg- en levens­verzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven. De particuliere verzekeringen zijn ondergebracht bij Rabobank.

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