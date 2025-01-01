ABN Amro-doorlopende reisverzekering opzeggen

ABN Amro-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ABN Amro.

Over ABN Amro reisverzekering

ABN AMRO is een bank die zich richt op particuliere en zakelijke klanten in Nederland en daarbuiten. ABN AMRO Verzekeringen is een samenwerking tussen ABN AMRO Bank en NN Group. Naast bankproducten zoals sparen, beleggen, hypotheken en leningen biedt ABN AMRO verschillende verzekeringen aan. Consumenten kunnen er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis- en levensverzekeringen. Ook voor zakelijke klanten zijn er diverse verzekeringen beschikbaar.