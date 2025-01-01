Lancyr-doorlopende reisverzekering opzeggen

Lancyr-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Lancyr.

Over Lancyr reisverzekering

Lancyr biedt verschillende verzekeringen en hypotheken aan voor particulieren. Je kunt er onder meer terecht voor woon-, voertuig-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Lancyr persoonlijke verzekeringen, zoals aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en uitvaartverzekeringen.