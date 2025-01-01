Unigarant-doorlopende reisverzekering opzeggen

Unigarant-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Unigarant.

Contactgegevens Unigarant Verzekeringen

Telefoon (0528) 299 999 E-mail vraag@unigarant.nl

Over Unigarant reisverzekering

Unigarant is onderdeel van de ANWB en biedt verschillende verzekeringen voor particulieren. Je kunt er onder meer terecht voor voertuig-, fiets-, reis- en recreatieverzekeringen. Daarnaast biedt Unigarant verzekeringen voor mobiele apparatuur, hobby's en sport, evenals pakketverzekeringen.