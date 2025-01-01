Univé-doorlopende reisverzekering opzeggen

Univé-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Univé.

Contactgegevens Univé Verzekeringen

Telefoon (072) 527 5 95 E-mail info@unive.nl Adres Univé Verzekeringen

Postbus 25030

5600 RS Eindhoven

Over Univé reisverzekering

Univé biedt verschillende verzekeringen en andere financiële producten voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Univé diensten op het gebied van hypotheken.