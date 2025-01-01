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Univé reisverzekering

unive

Univé-doorlopende reisverzekering voor jou?

Is een Univé-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.

Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.

Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de Univé-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een Univé-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.

Contactgegevens Univé

  • Telefoonnummer:
    072 - 527 75 95 (zorg) en 0592 - 34 93 40 (overige verzekeringen)
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.unive.nl
  • Adres:

    Postbus 15
    9400 AA Assen

Univé-doorlopende reisverzekering opzeggen

Univé-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Univé.

Contactgegevens Univé Verzekeringen

Telefoon (072) 527 5 95
E-mail info@unive.nl
Adres Univé Verzekeringen
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Over Univé reisverzekering

Univé biedt verschillende verzekeringen en andere financiële producten voor particulieren en zakelijke klanten. Je kunt er onder meer terecht voor auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Daarnaast biedt Univé diensten op het gebied van hypotheken.

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