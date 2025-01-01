Allianz-doorlopende reisverzekering opzeggen

Allianz-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Allianz.

Over Allianz reisverzekering

Allianz is een financiele dienstverlener die zich bezighoudt met schade- en levensverzekeringen en vermogensbeheer. Allianz Nederland is onderdeel van Allianz Group, een van de grootste financiele instellingen ter wereld. Allianz Nederland biedt particuliere verzekeringen aan voor auto's, inboedel- en opstal, rechtsbijstand, reizen en ongevallen. Ook kun je hier terecht voor hypotheken, lijfrentes en pensioenproducten.