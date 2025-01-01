ZLM reisverzekering

Is een ZLM-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.
Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de ZLM-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een ZLM-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.
Postbus 70
4466 BA Goes
ZLM-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ZLM.
ZLM Verzekeringen bestaat sinds 1951 en richt zich op regio Zeeland en Brabant en streeft naar kwalitatieve producten en persoonlijk contact. Als verzekerde ben je automatisch lid van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ZLM Verzekeringen.
Voor onder andere de autoverzekering is er verhaalsbijstand: bij aansprakelijkheid van een ander verhaalt Stichting Rechtsbijstand ZLM de schade.
ZLM Verzekeringen biedt producten aan voor zowel de zakelijke als particuliere markt voor vervoer, wonen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reizen, uitvaart en aansprakelijkheid.
|Telefoon
|(0113) 238 880
|info@zlm.nl
|Adres
|Postbus 70
4460 BA Goes
ZLM Verzekeringen biedt verschillende verzekeringen voor particulieren en ondernemers in Zeeland en Noord-Brabant. Het aanbod omvat onder meer auto-, woon-, reis-, aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en uitvaartverzekeringen.