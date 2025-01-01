ZLM-doorlopende reisverzekering opzeggen

ZLM-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ZLM.

Over ZLM

ZLM Verzekeringen bestaat sinds 1951 en richt zich op regio Zeeland en Brabant en streeft naar kwalitatieve producten en persoonlijk contact. Als verzekerde ben je automatisch lid van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ZLM Verzekeringen.

Voor onder andere de autoverzekering is er verhaalsbijstand: bij aansprakelijkheid van een ander verhaalt Stichting Rechtsbijstand ZLM de schade.

ZLM Verzekeringen biedt producten aan voor zowel de zakelijke als particuliere markt voor vervoer, wonen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, reizen, uitvaart en aansprakelijkheid.

Contactgegevens ZLM Verzekeringen

Telefoon (0113) 238 880 E-mail info@zlm.nl Adres Postbus 70

4460 BA Goes

Over ZLM reisverzekering

ZLM Verzekeringen biedt verschillende verzekeringen voor particulieren en ondernemers in Zeeland en Noord-Brabant. Het aanbod omvat onder meer auto-, woon-, reis-, aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en uitvaartverzekeringen.