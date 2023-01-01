OpGroen reisverzekering

OpGroen-doorlopende reisverzekering voor jou?
Is een OpGroen-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.
Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de OpGroen-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een OpGroen-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.
OpGroen-doorlopende reisverzekering opzeggen
OpGroen-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van OpGroen.
Over OpGroen
OpGroen Verzekeringen heeft de meeste particuliere verzekeringen van Aon Verzekeringen overgenomen. De voormalige AON doorlopende reisverzekering is sinds 1 augustus 2024 verandert in de OpGroen doorlopende reisverzekering.
De doorlopende reisverzekering van OpGroen kun je in het eerste jaar wel opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Contactgegevens OpGroen
|Telefoon
|088 - 810 81 90
|Contact
|https://opgroen.nl/service-en-contact/formulier
|Website
|https://opgroen.nl/reisverzekering
|Adres
|Postbus 1919
3000 BX Rotterdam