OpGroen reisverzekering

OpGroen-doorlopende reisverzekering opzeggen

OpGroen-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van OpGroen.

Over OpGroen

OpGroen Verzekeringen heeft de meeste particuliere verzekeringen van Aon Verzekeringen overgenomen. De voormalige AON doorlopende reisverzekering is sinds 1 augustus 2024 verandert in de OpGroen doorlopende reisverzekering.

De doorlopende reisverzekering van OpGroen kun je in het eerste jaar wel opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Contactgegevens OpGroen