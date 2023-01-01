LTA reisverzekering

LTA-doorlopende reisverzekering voor jou?
Is een LTA-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.
Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de LTA-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een LTA-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.
LTA-doorlopende reisverzekering opzeggen
LTA-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van LTA.
Over LTA
LTA, met als oprichtingsjaar 2005, is een relatieve nieuwe verzekering. De verzekeraar is van oorsprong Duits. Sinds 2022 zijn de verzekeringen ook in Nederland af te sluiten.
De doorlopende reisverzekering van LTA kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Contactgegevens LTA
|Telefoon
|010 - 313 39 50
|info@lta-reisdekking.nl
|Website
|https://www.lta-reisdekking.nl/
|Adres
|
Bergweg Zuid 132