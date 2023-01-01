LTA reisverzekering

LTA-doorlopende reisverzekering opzeggen

LTA-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van LTA.

Over LTA

LTA, met als oprichtingsjaar 2005, is een relatieve nieuwe verzekering. De verzekeraar is van oorsprong Duits. Sinds 2022 zijn de verzekeringen ook in Nederland af te sluiten.

De doorlopende reisverzekering van LTA kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Contactgegevens LTA