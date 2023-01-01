Allianz Direct reisverzekering

Allianz Direct-doorlopende reisverzekering voor jou?
Is een Allianz Direct-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.
Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de Allianz Direct-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een Allianz Direct-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.
Contactgegevens Allianz Direct
- Telefoonnummer:088 - 548 50 00
- E-mail:
- Website:www.allianzdirect.nl
- Adres:
Coolsingel 120
3011 AG Rotterdam
Allianz Direct-doorlopende reisverzekering opzeggen
Allianz Direct-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Allianz Direct.
Over Allianz Direct
Allianz Direct noemt zichzelf dé online verzekeraar van de toekomst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Duitsland en daarnaast is Allianz Direct ook actief in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk. Verzekeringen bij Allianz Direct zijn rechtstreeks af te sluiten, zoals de naam eigenlijk al zegt.
De doorlopende reisverzekering van Allianz Direct kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.
