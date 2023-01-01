Allianz Direct-doorlopende reisverzekering opzeggen

Allianz Direct-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Allianz Direct.

Over Allianz Direct

Allianz Direct noemt zichzelf dé online verzekeraar van de toekomst. Het hoofdkantoor is gevestigd in Duitsland en daarnaast is Allianz Direct ook actief in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk. Verzekeringen bij Allianz Direct zijn rechtstreeks af te sluiten, zoals de naam eigenlijk al zegt.

De doorlopende reisverzekering van Allianz Direct kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Contactgegevens Allianz Direct

Telefoon 010 - 300 65 40 Contact https://www.allianz.nl/particulier/contact.html Website https://www.allianzdirect.nl/reisverzekering/ Adres Postbus 1008

3000 BA Rotterdam

Over Allianz Direct reisverzekering

Allianz Direct biedt verzekeringen via internet aan, die je zelf direct online kunt afsluiten. Bij Allianz Direct kun je terecht voor een particuliere autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en een woonverzekering (inboedel- en opstalverzekering). Moedermaatschappij Allianz Groep biedt financiële producten en diensten aan voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Je kunt hier als ondernemer of particulier terecht voor advies over verzekeringen op het gebied van schade, inkomen of pensioen.