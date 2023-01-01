Allianz Assistance reisverzekering

Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering voor jou?
Is een Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.
Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.
Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering opzeggen
Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Allianz Assistance.
Over Allianz Assistance
Allianz Assistance is onderdeel van Allianz Partners. Deze organisatie heeft wereldwijd ervaring in reisverzekeringen en hulpverlening, met vestigingen in 41 landen. Het Nederlandse Allianz Assistance is gevestigd in Amsterdam. De verzekeringen zijn alleen via tussenpersonen af te sluiten.
De doorlopende reisverzekering van Allianz Assistance kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Contactgegevens Allianz Assistance
|Telefoon
|020 - 592 98 90
|info@allianz-assistance.nl
|Website
|https://www.allianz-assistance.nl/
|Adres
|Postbus 9444
1006 AK Amsterdam