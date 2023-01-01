Allianz Assistance reisverzekering

Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering opzeggen

Allianz Assistance-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Allianz Assistance.

Over Allianz Assistance

Allianz Assistance is onderdeel van Allianz Partners. Deze organisatie heeft wereldwijd ervaring in reisverzekeringen en hulpverlening, met vestigingen in 41 landen. Het Nederlandse Allianz Assistance is gevestigd in Amsterdam. De verzekeringen zijn alleen via tussenpersonen af te sluiten.

De doorlopende reisverzekering van Allianz Assistance kun je in het eerste jaar niet opzeggen. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Contactgegevens Allianz Assistance