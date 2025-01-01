De Goudse-doorlopende reisverzekering opzeggen

De Goudse-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van De Goudse.

Over De Goudse reisverzekering

De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, die zich focust op ondernemersverzekeringen. De Zeeuwse Verzekeringen is onderdeel van De Goudse. De Goudse biedt verzekeringen aan voor particulieren op het gebied van vervoer, aansprakelijkheid, overlijden, inboedel- en opstal, zorg en als samengesteld verzekeringspakket. Ook biedt De Goudse financiële producten aan, zoals hypotheken en lijfrente-, beleggings- en kapitaalverzekeringen. Daarnaast zijn er zakelijke producten in de vorm van bedrijfs-, ondernemers- en een personeelsverzekeringen.