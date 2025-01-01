De Goudse reisverzekering

Is een De Goudse-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.
Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de De Goudse-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een De Goudse-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.
Postbus 9
2800 MA Gouda
De Goudse-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van De Goudse.
De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, die zich focust op ondernemersverzekeringen. De Zeeuwse Verzekeringen is onderdeel van De Goudse. De Goudse biedt verzekeringen aan voor particulieren op het gebied van vervoer, aansprakelijkheid, overlijden, inboedel- en opstal, zorg en als samengesteld verzekeringspakket. Ook biedt De Goudse financiële producten aan, zoals hypotheken en lijfrente-, beleggings- en kapitaalverzekeringen. Daarnaast zijn er zakelijke producten in de vorm van bedrijfs-, ondernemers- en een personeelsverzekeringen.