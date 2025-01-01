InShared reisverzekering

Is een InShared-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.
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InShared-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van InShared.
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InShared is een volledig online verzekeraar en werkt met een jaarbeloning. Als er geld aan het eind van het kalenderjaar over is gebleven in de schadepot, verdeelt ze dat onder klanten. InShared is onderdeel van Achmea. De verzekeraar biedt particuliere verzekeringen aan op het gebied van de auto, motor, brommer, scooter, caravan, wonen, fiets, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, reizen en dieren.