Klaverblad-doorlopende reisverzekering opzeggen

Klaverblad-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Klaverblad.

Over Klaverblad reisverzekering

Klaverblad Verzekeringen biedt verzekeringen aan voor particulieren en ondernemers. Je kunt er terecht voor onder meer auto-, woon-, reis-, rechtsbijstand- en levensverzekeringen. Verzekeringen zijn af te sluiten via een assurantieadviseur of online via Klaverblad Assurantiën.