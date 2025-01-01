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Centraal Beheer reisverzekering

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Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering voor jou?

Is een Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering ook de beste en voordeligste keus in jouw persoonlijke situatie? Je kunt reisverzekeringen bekijken in de vergelijker doorlopende reisverzekeringen van de Consumentenbond.

Je kunt sorteren op totale kosten of testoordeel. Na het maken van je keuze komt de doorlopende reisverzekering met de laagste prijs of met het hoogste testoordeel automatisch naar voren.

Natuurlijk kun je ook iedere reisverzekering vergelijken , waaronder de Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering. Je ziet dan direct wat het verschil in premie en voorwaarden is bij een Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering in vergelijking met andere doorlopende reisverzekeringen.

Contactgegevens Centraal Beheer

  • Telefoonnummer:
    055 - 579 80 00
  • E-mail:
    Stel vraag via formulier
  • Website:
    www.centraalbeheer.nl
  • Adres:

    Postbus 9150
    7300 HZ Apeldoorn

Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering opzeggen

Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Centraal Beheer.

Over Centraal Beheer reisverzekering

Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer is bekend van de campagne 'Even Apeldoorn bellen'. Centraal Beheer is een van de grootste verzekeraars in Nederland en is net als onder meer Interpolis, Zilveren Kruis en FBTO onderdeel van Achmea. De verzekeraar biedt pensioen-, levens- en schadeverzekeringen aan en financiele diensten voor particulieren, werknemers en bedrijven. Ook biedt Centraal Beheer administratieve dienstverlening en hulpverlening bij schade en risicomanagement.

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