Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering opzeggen

Centraal Beheer-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van Centraal Beheer.

Over Centraal Beheer reisverzekering

Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer is opgericht in 1920 en is bekend van de campagne 'Even Apeldoorn bellen'. Centraal Beheer is een van de grootste verzekeraars in Nederland, evenals Interpolis, Zilveren Kruis en FBTO. De verzekeraar biedt pensioen-, levens- en schadeverzekeringen aan en financiele diensten voor particulieren, werknemers en bedrijven. Ook biedt Centraal Beheer administratieve dienstverlening en hulpverlening bij schade en risicomanagement.