ANWB-doorlopende reisverzekering opzeggen

ANWB-doorlopende reisverzekering opzeggen of overstappen? Er zijn regels verbonden aan het opzeggen, afsluiten en verlengen van reisverzekeringen. Volg de verschillende stappen, zoals het nagaan van de opzegtermijn van je huidige reisverzekering. Gemiddeld is de doorlooptijd van de verzekering een jaar met daarna een maand opzegtermijn. Kijk voor meer informatie over het opzeggen van de doorlopende reisverzekering op de website van ANWB.

Over ANWB

De Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB) bestaat sinds 1883 en is de grootste vereniging in Nederland met ongeveer vier miljoen leden. ANWB staat bekend om de Wegenwacht en producten en diensten op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Daarnaast levert zij een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

ANWB heeft particuliere verzekeringsproducten voor wonen, vervoer en reizen. Leden krijgen korting op het afsluiten van een verzekering, daarnaast is er pakketkorting.

Contactgegevens ANWB

Telefoon (088) 269 22 22 E-mail info@anwb.nl Adres Postbus 93200

2509 BA Nederland

Over ANWB reisverzekering

De Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB) is de grootste vereniging in Nederland met ongeveer 4 miljoen leden. ANWB staat bekend om de Wegenwacht en producten en diensten op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. ANWB heeft particuliere verzekeringsproducten voor wonen, vervoer en reizen. Leden krijgen korting op het afsluiten van een verzekering, daarnaast is er pakketkorting.