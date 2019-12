Help, ik ga naar Griekenland (update: 20-7-2015)

Nieuws|Griekenland is een populaire vakantiebestemming. Maar wat doe je als er onverhoopt geen geld meer uit de geldautomaat komt? Of als er een wilde staking uitbreekt? Hieronder geven we een paar praktische tips.

Banken weer open

Afgelopen woensdagnacht ging het Griekse parlement akkoord met het reddingsplan dat na dagenlange onderhandelingen tussen de Eurogroep en Griekenland op tafel lag. Hiermee is de politieke rust enigszins teruggekeerd, maar het zal nog lange tijd duren voordat de Griekse economie is hersteld.

De Griekse banken zijn inmiddels weer open. De Grieken kunnen per week maximaal €420 opnemen. Daarnaast is voor veel producten de btw gestegen van 13 naar 23 procent.

De Griekse schuldencrisis treft uiteraard vooral de Griekse bevolking, maar ook vakantiegangers kunnen last hebben van de gevolgen. Vooralsnog gelden er voor buitenlanders geen limieten voor opnames aan de geldautomaat, maar deze kunnen wel leegraken en mogelijk sta je lang in de rij.

Praktische tips

Neem voldoende contant geld mee voor de volledige reisduur. Wij volgen hiermee het advies van de reisbrancheorganisatie ANVR. Een extra waarschuwing: verlies en diefstal van geld is beperkt verzekerd op de reisverzekering. De maximaal verzekerde bedragen staan in de tabel hieronder. Neem alternatieve betaalmiddelen mee, zoals bankpassen en creditcards. Vooralsnog werken deze betaalmiddelen gewoon, maar de kans is uiteraard groot dat de Grieken betalingen bij voorkeur in cash ontvangen. Heb je een smartphone, installeer dan ook de betaal-app van je bank en vergeet de bijbehorende token niet. Installeer - indien beschikbaar - ook de app van je reisverzekeraar en de app BZ Reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken; Zorg voor een goede reisverzekering en annuleringsverzekering. Deze heb je nodig voor eventuele extra gemaakte kosten ter plaatse, voor alternatief vervoer en verblijf. Overigens is de huidige situatie in Griekenland voor verzekeraars geen geldige annuleringsreden; Lees ook deze tips van de Betaalvereniging Nederland.

Verslechterde situatie

Mocht de situatie alsnog verslechteren, dan zouden er wilde stakingen op bijvoorbeeld de luchthavens kunnen uitbreken. Wat gebeurt er als je hierdoor niet meer op vakantie kunt?

De luchtvaartmaatschappij kan zich waarschijnlijk beroepen op overmacht, maar dient wel de betaalde kosten voor het niet-gebruikte ticket terug te betalen. Of je de kosten van de geboekte locatie ergens kan verhalen, hangt af van de situatie:

Locatie zelf (los) geboekt

In principe draai je zelf op voor deze schade. Heb je een annuleringsverzekering dan hangt het er vanaf of deze dekking geeft voor 'samengestelde reizen'. Dat is bij ongeveer de helft van de aanbieders het geval.

Locatie geboekt via pakketreis

Aanspreekpunt is de reisorganisatie. Zij kunnen zich beroepen op overmacht, maar zijn wel verplicht om te helpen waar mogelijk. Wellicht kan de reis worden omgezet naar een vergelijkbare bestemming. Alleen als de situatie ter plaatse door het Calamiteitenfonds wordt aangemerkt als calamiteit, dan volgt er een schade-uitkering.

Tot slot: angst is een slechte raadgever. Toerisme is de belangrijkste bron van inkomen voor de Grieken. Naar verwachting zullen ze zich gastvrij en behulpzaam blijven opstellen. Een goede dosis geduld en inlevingsvermogen kan geen kwaad, maar dat geldt eigenlijk voor iedere vakantie.

Beperkte vergoeding diefstal/verlies geld

In onderstaand overzicht zie je per reisverzekering welk bedrag de verzekeraar maximaal vergoedt. Deze vergoeding geldt per persoon. Let op: de verzekeraars ANWB (de Compact variant), Ditzo, FBTO, Kroodle, Turien & Co en Unigarant (de Basis variant) bieden geen dekking voor verlies en diefstal van geld!

Diverse reisverzekeraars hebben laten weten de dekking voor contant geld speciaal voor Griekenlandgangers tijdelijk te verhogen. Dit betreft in ieder geval Allianz Global Assistance, ANWB (de Compleet variant), Europeesche, Interpolis, Nationale-Nederlanden, Unigarant (de Uitgebreid variant) en Univé. Deze aanpassingen staan niet in de tabel hieronder. Raadpleeg dus ook de website van je reisverzekeraar.

Verzekeraar/verzekering Dekking geld Maximumvergoeding ABN Amro standaard €500 Aegon Reisverzekering online optioneel €500 Aegon Doorlopende reisverzekering standaard €250 Allianz Global Assistance optioneel €750 Allianz Nederland optioneel €750 ANWB Compact nee €0 ANWB Compleet optioneel €300 Aon Direct optioneel €450 ASR Verzekeringen optioneel €500 Avéro Achmea standaard €350 Centraal Beheer Achmea standaard €230 De Europeesche Basis/Comfort optioneel €500 De Europeesche Optimaal standaard €500 De Friesland optioneel €750 De Goudse optioneel €250 De Nederlanden van Nu standaard €250 Delta Lloyd optioneel €750 Ditzo nee €0 FBTO nee €0 Hema Verzekeringen optioneel €250 ING standaard €250 Interpolis standaard €350 Klaverblad optioneel €500 Kroodle nee €0 Kruidvat optioneel €300 London Verzekeringen optioneel €500 Nationale-Nederlanden standaard €250 Ohra optioneel €750 Polis Direct standaard €750 Reaal standaard €500 Route Mobiel optioneel €500 SNS bank optioneel €500 Turien & Co nee €0 Unigarant Basis nee €0 Unigarant Uitgebreid optioneel €300 Univé standaard €350 Verzekeruzelf.nl optioneel €750 Zelf optioneel €500 Zilveren Kruis Achmea standaard €250 ZLM optioneel €500

Bron tabel: Independer

Peildatum: 29-06-2015

Bekijk ook: