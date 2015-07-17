Help, ik ga naar Griekenland (update: 20-7-2015)

Francien Schelhaas Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:17 juli 2015
Afgelopen woensdagnacht ging het Griekse parlement akkoord met het reddingsplan dat na dagenlange onderhandelingen tussen de Eurogroep en Griekenland op tafel lag. Hiermee is de politieke rust enigszins teruggekeerd, maar het zal nog lange tijd duren voordat de Griekse economie is hersteld.
De Griekse banken zijn inmiddels weer open. De Grieken kunnen per week maximaal €420 opnemen. Daarnaast is voor veel producten de btw gestegen van 13 naar 23 procent.
De Griekse schuldencrisis treft uiteraard vooral de Griekse bevolking, maar ook vakantiegangers kunnen last hebben van de gevolgen. Vooralsnog gelden er voor buitenlanders geen limieten voor opnames aan de geldautomaat, maar deze kunnen wel leegraken en mogelijk sta je lang in de rij.
Mocht de situatie alsnog verslechteren, dan zouden er wilde stakingen op bijvoorbeeld de luchthavens kunnen uitbreken. Wat gebeurt er als je hierdoor niet meer op vakantie kunt?
De luchtvaartmaatschappij kan zich waarschijnlijk beroepen op overmacht, maar dient wel de betaalde kosten voor het niet-gebruikte ticket terug te betalen. Of je de kosten van de geboekte locatie ergens kan verhalen, hangt af van de situatie:
Tot slot: angst is een slechte raadgever. Toerisme is de belangrijkste bron van inkomen voor de Grieken. Naar verwachting zullen ze zich gastvrij en behulpzaam blijven opstellen. Een goede dosis geduld en inlevingsvermogen kan geen kwaad, maar dat geldt eigenlijk voor iedere vakantie.
In onderstaand overzicht zie je per reisverzekering welk bedrag de verzekeraar maximaal vergoedt. Deze vergoeding geldt per persoon. Let op: de verzekeraars ANWB (de Compact variant), Ditzo, FBTO, Kroodle, Turien & Co en Unigarant (de Basis variant) bieden geen dekking voor verlies en diefstal van geld!
Diverse reisverzekeraars hebben laten weten de dekking voor contant geld speciaal voor Griekenlandgangers tijdelijk te verhogen. Dit betreft in ieder geval Allianz Global Assistance, ANWB (de Compleet variant), Europeesche, Interpolis, Nationale-Nederlanden, Unigarant (de Uitgebreid variant) en Univé. Deze aanpassingen staan niet in de tabel hieronder. Raadpleeg dus ook de website van je reisverzekeraar.
|Verzekeraar/verzekering
|Dekking geld
|Maximumvergoeding
|ABN Amro
|standaard
|€500
|Aegon Reisverzekering online
|optioneel
|€500
|Aegon Doorlopende reisverzekering
|standaard
|€250
|Allianz Global Assistance
|optioneel
|€750
|Allianz Nederland
|optioneel
|€750
|ANWB Compact
|nee
|€0
|ANWB Compleet
|optioneel
|€300
|Aon Direct
|optioneel
|€450
|ASR Verzekeringen
|optioneel
|€500
|Avéro Achmea
|standaard
|€350
|Centraal Beheer Achmea
|standaard
|€230
|De Europeesche Basis/Comfort
|optioneel
|€500
|De Europeesche Optimaal
|standaard
|€500
|De Friesland
|optioneel
|€750
|De Goudse
|optioneel
|€250
|De Nederlanden van Nu
|standaard
|€250
|Delta Lloyd
|optioneel
|€750
|Ditzo
|nee
|€0
|FBTO
|nee
|€0
|Hema Verzekeringen
|optioneel
|€250
|ING
|standaard
|€250
|Interpolis
|standaard
|€350
|Klaverblad
|optioneel
|€500
|Kroodle
|nee
|€0
|Kruidvat
|optioneel
|€300
|London Verzekeringen
|optioneel
|€500
|Nationale-Nederlanden
|standaard
|€250
|Ohra
|optioneel
|€750
|Polis Direct
|standaard
|€750
|Reaal
|standaard
|€500
|Route Mobiel
|optioneel
|€500
|SNS bank
|optioneel
|€500
|Turien & Co
|nee
|€0
|Unigarant Basis
|nee
|€0
|Unigarant Uitgebreid
|optioneel
|€300
|Univé
|standaard
|€350
|Verzekeruzelf.nl
|optioneel
|€750
|Zelf
|optioneel
|€500
|Zilveren Kruis Achmea
|standaard
|€250
|ZLM
|optioneel
|€500
Bron tabel: Independer
Peildatum: 29-06-2015
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