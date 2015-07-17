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Help, ik ga naar Griekenland (update: 20-7-2015)

Nieuws
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Griekenland is een populaire vakantiebestemming. Maar wat doe je als er onverhoopt geen geld meer uit de geldautomaat komt? Of als er een wilde staking uitbreekt? Hieronder geven we een paar praktische tips.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:17 juli 2015

Griekenland

Banken weer open 

Afgelopen woensdagnacht ging het Griekse parlement akkoord met het reddingsplan dat na dagenlange onderhandelingen tussen de Eurogroep en Griekenland op tafel lag. Hiermee is de politieke rust enigszins teruggekeerd, maar het zal nog lange tijd duren voordat de Griekse economie is hersteld.

De Griekse banken zijn inmiddels weer open. De Grieken kunnen per week maximaal €420 opnemen. Daarnaast is voor veel producten de btw gestegen van 13 naar 23 procent. 

De Griekse schuldencrisis treft uiteraard vooral de Griekse bevolking, maar ook vakantiegangers kunnen last hebben van de gevolgen. Vooralsnog gelden er voor buitenlanders geen limieten voor opnames aan de geldautomaat, maar deze kunnen wel leegraken en mogelijk sta je lang in de rij.

Praktische tips

  1. Neem voldoende contant geld mee voor de volledige reisduur. Wij volgen hiermee het advies van de reisbrancheorganisatie ANVR. Een extra waarschuwing: verlies en diefstal van geld is beperkt verzekerd op de reisverzekering. De maximaal verzekerde bedragen staan in de tabel hieronder.
  2. Neem alternatieve betaalmiddelen mee, zoals bankpassen en creditcards. Vooralsnog werken deze betaalmiddelen gewoon, maar de kans is uiteraard groot dat de Grieken betalingen bij voorkeur in cash ontvangen.
  3. Heb je een smartphone, installeer dan ook de betaal-app van je bank en vergeet de bijbehorende token niet. Installeer - indien beschikbaar - ook de app van je reisverzekeraar en de app BZ Reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken;
  4. Zorg voor een goede reisverzekering en annuleringsverzekering. Deze heb je nodig voor eventuele extra gemaakte kosten ter plaatse, voor alternatief vervoer en verblijf. Overigens is de huidige situatie in Griekenland voor verzekeraars geen geldige annuleringsreden;
  5. Lees ook deze tips van de Betaalvereniging Nederland.

Verslechterde situatie

Mocht de situatie alsnog verslechteren, dan zouden er wilde stakingen op bijvoorbeeld de luchthavens kunnen uitbreken. Wat gebeurt er als je hierdoor niet meer op vakantie kunt?

De luchtvaartmaatschappij kan zich waarschijnlijk beroepen op overmacht, maar dient wel de betaalde kosten voor het niet-gebruikte ticket terug te betalen. Of je de kosten van de geboekte locatie ergens kan verhalen, hangt af van de situatie:

  1. Locatie zelf (los) geboekt
    In principe draai je zelf op voor deze schade. Heb je een annuleringsverzekering dan hangt het er vanaf of deze dekking geeft voor 'samengestelde reizen'.  Dat is bij ongeveer de helft van de aanbieders het geval.
  2. Locatie geboekt via pakketreis
    Aanspreekpunt is de reisorganisatie. Zij kunnen zich beroepen op overmacht, maar zijn wel verplicht om te helpen waar mogelijk. Wellicht kan de reis worden omgezet naar een vergelijkbare bestemming. Alleen als de situatie ter plaatse door het Calamiteitenfonds wordt aangemerkt als calamiteit, dan volgt er een schade-uitkering.

Tot slot: angst is een slechte raadgever. Toerisme is de belangrijkste bron van inkomen voor de Grieken. Naar verwachting zullen ze zich gastvrij en behulpzaam blijven opstellen. Een goede dosis geduld en inlevingsvermogen kan geen kwaad, maar dat geldt eigenlijk voor iedere vakantie.

Beperkte vergoeding diefstal/verlies geld

In onderstaand overzicht zie je per reisverzekering welk bedrag de verzekeraar maximaal vergoedt. Deze vergoeding geldt per persoon. Let op: de verzekeraars ANWB (de Compact variant), Ditzo, FBTO, Kroodle, Turien & Co en Unigarant (de Basis variant) bieden geen dekking voor verlies en diefstal van geld!

Diverse reisverzekeraars hebben laten weten de dekking voor contant geld speciaal voor Griekenlandgangers tijdelijk te verhogen. Dit betreft in ieder geval Allianz Global Assistance, ANWB (de Compleet variant), Europeesche, Interpolis, Nationale-Nederlanden, Unigarant (de Uitgebreid variant) en Univé. Deze aanpassingen staan niet in de tabel hieronder. Raadpleeg dus ook de website van je reisverzekeraar. 

 Verzekeraar/verzekering  Dekking geld  Maximumvergoeding
 ABN Amro  standaard  €500
 Aegon Reisverzekering online  optioneel  €500
 Aegon Doorlopende reisverzekering  standaard   €250
 Allianz Global Assistance  optioneel  €750
 Allianz Nederland  optioneel  €750
 ANWB Compact  nee  €0
 ANWB Compleet  optioneel  €300
 Aon Direct  optioneel  €450
 ASR Verzekeringen  optioneel  €500
 Avéro Achmea  standaard  €350
 Centraal Beheer Achmea  standaard  €230
 De Europeesche Basis/Comfort  optioneel  €500
 De Europeesche Optimaal  standaard  €500
 De Friesland  optioneel  €750
 De Goudse  optioneel  €250
 De Nederlanden van Nu  standaard  €250
 Delta Lloyd  optioneel  €750
 Ditzo  nee  €0
 FBTO  nee  €0
 Hema Verzekeringen  optioneel  €250
 ING  standaard  €250
 Interpolis  standaard  €350
 Klaverblad  optioneel  €500
 Kroodle  nee  €0
 Kruidvat  optioneel  €300
 London Verzekeringen  optioneel  €500
 Nationale-Nederlanden  standaard  €250
 Ohra  optioneel  €750
 Polis Direct  standaard  €750
 Reaal  standaard  €500
 Route Mobiel  optioneel  €500
 SNS bank  optioneel  €500
 Turien & Co  nee  €0
 Unigarant Basis  nee  €0
 Unigarant Uitgebreid  optioneel  €300
 Univé  standaard  €350
 Verzekeruzelf.nl  optioneel  €750
 Zelf  optioneel  €500
 Zilveren Kruis Achmea  standaard  €250
 ZLM  optioneel  €500

Bron tabel: Independer

Peildatum: 29-06-2015

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