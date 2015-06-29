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Tunesië: mag ik annuleren?

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Update 2-7-2015: Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar Tunesië vanwege de kans op nieuwe aanslagen. Er gaan voorlopig geen vluchten meer. Reeds geboekte reizen worden kosteloos omgeboekt. Vakantiegangers die nog aanwezig zijn, worden opgehaald door hun reisorganisatie.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:29 juni 2015

strand

Vrijdag 26 juni vond er een zware aanslag plaats op het strand nabij de badplaats Sousse. Toch kun je een reeds geboekte vakantiereis naar dit land niet zomaar annuleren. Heb je zelf een vakantie geboekt naar Tunesië en zie je hier liever vanaf? Begrijpelijk, maar zolang de reis overeenkomstig de boeking kan worden uitgevoerd, dan kun je die niet kosteloos annuleren.

Wel heeft de reisbranchorganisatie ANVR laten weten dat de grotere touroperators een soepel annulerings- en/of omboekingsbeleid zullen voeren. Wij adviseren reizigers dan ook om vooraf contact op te nemen met de reisorganisatie.

Heb je een losse vlucht en/of locatie geboekt en ga je niet op vakantie? In principe draai je zelf op voor deze kosten. De annuleringsverzekering geeft hiervoor geen dekking.

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